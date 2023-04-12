«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство апарт-комплекса в Шерегеше

«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство первого апарт-комплекса на курорте «Шерегеш» (Кемеровская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sheregesh-ugmk.ru Фото: sheregesh-ugmk.ru

Как рассказали в компании, здесь планируют построить пятизвездочный отель в стиле альпийского шале, двухуровневый ресторан, караоке-бар, открытый бассейн и SPA. Назвать горнолыжный курорт решили «Шермонт».

Как стало известно в прошлом году, «УГМК-Застройщик» выиграл конкурс по освоению территории горнолыжного курорта Шерегеш у подножия горы Зеленой в Кемеровской области. Девелопер намерен построить 37 апарт-комплексов почти на 7,6 тыс. номеров. Термальный комплекс на «Шерегеше» планирует построить уральская компания «Баден-Баден».

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