Сити над Томью

В кемеровском ООО «ТРЦ “Томь”», принадлежавшем в равных долях экс-президенту АО «Холдинговая компания “СДС”» Михаилу Федяеву и главе AEON Роману Троценко, сменился собственник. Новыми владельцами стали структура УГМК - ООО «СЗ УГМК-Сити» и ее генеральный директор Евгений Мордовин. На площадке, арендованной ТРЦ «Томь» недалеко от центра Кемерова, новый собственник планирует в течение 5–7 лет возвести многофункциональный комплекс, включающий офисную, коммерческую и жилую застройку. Инвестиции в проект составят 12,5 млрд руб. Начать работы Евгений Мордовин планирует до конца года.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Уральская компания ООО «Специализированный застройщик УГМК-Сити» (входит в структуру Уральской горно-металлургической компании) и ее гендиректор Евгений Мордовин стали владельцами кузбасского ООО «ТРЦ “Томь”», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Господин Мордовин получил в компании 10%, «СЗ УГМК-Сити» – 90%. Ранее кузбасской компанией в равных долях владели Михаил Федяев, до декабря 2022 года возглавлявший АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”», и владелец корпорации AEON Роман Троценко. Изменения в структуре собственников произошли в конце апреля, сумма сделки не раскрывается.

ООО «Торгово-развлекательный центр Томь» создано в январе 2020 года с уставным капиталом 30 тыс. руб. В 2020 году компания получила в аренду земельный участок площадью около 5,7 га на набережной реки Томь около Московской площади в Кемерове. На этой площадке, как сообщали кемеровские власти, планировалось строительство торгово-развлекательного комплекса с центром семейного досуга и выставочным комплексом в рамках масштабного проекта по развитию набережной Томи. Приступить разработке концепции, согласно данным кемеровских властей, планировалось еще в мае 2020-го. Однако сроки реализации проекта были сдвинуты из-за пандемии коронавируса, как пояснял летом прошлого года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В марте 2023 года глава региона сообщил в своем Telegram-канале о том, что к концу мая ожидается получение разрешения на строительство многофункционального жилого комплекса на этой площадке.

Как рассказал “Ъ-Сибирь” генеральный директор ООО «СЗ УГМК-Сити» Евгений Мордовин, освоение земельного участка, арендованного ТРЦ «Томь», планируется начать в 2023 году. Проект, разработанный екатеринбургским архитектурным бюро R1, предусматривает строительство комплекса из пяти зданий различной этажности (от 17 до 28 этажей). Высотки будут соединены стилобатами с коммерческими помещениями, перемещаться по которым можно по закрытым галереям без выхода на улицу. Согласно презентации проекта, на площадке предусмотрено строительство термального комплекса площадью 5 тыс. кв. м, под землей будут обустроены паркинги. Общая площадь застройки составит более 125 тыс. кв. м. из которых 55 тыс. – жилье, 23,2 тыс. – коммерческие помещения (кафе, магазины, рестораны), офисы.

По словам Евгения Мордовина, построить такой многофункциональный комплекс планируется за 5-7 лет, объем инвестиций составит около 12,5 млрд руб. «В результате будет построен “сити” Кемерова – новый деловой центр города»,– говорит он.

В Кузбассе УГМК (ООО «УГМК-Застройщик») реализует также проект строительства туристических районов «Гора Зеленая» и «Панорама» на территории сектора F на горнолыжном курорте Шерегеш. Инвестиции в проект назывались на уровне 112 млрд руб. Проект рассчитан до 2026 года.

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Игорь Лавренков, Кемерово