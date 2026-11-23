Как передает Delfi, премьер Латвии считает, что вопрос о возможном закрытии границ нужно рассматривать комплексно. По его словам, должны быть учтены как вопросы безопасности, так и возможное перераспределение потоков людей, пересекающих границу. Он также указал, что позицию должны озвучить в том числе Министерство иностранных дел и Министерство сообщений Латвии.