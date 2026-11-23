Латвия рассмотрит вопрос о возможном закрытии границ с Россией
Правительство Латвии на следующей неделе представит «четкую позицию» по поводу закрытия или ограничения работы пунктов пропуска на границе с Россией, сообщил премьер-министр страны Андрис Кулбергс.
Как передает Delfi, премьер Латвии считает, что вопрос о возможном закрытии границ нужно рассматривать комплексно. По его словам, должны быть учтены как вопросы безопасности, так и возможное перераспределение потоков людей, пересекающих границу. Он также указал, что позицию должны озвучить в том числе Министерство иностранных дел и Министерство сообщений Латвии.
В конце ноября о решении закрыть границу с Россией с 1 декабря объявили власти Эстонии. Премьер-министр страны Кристен Михал сообщил, что решение обосновано дополнительными мерами безопасности Эстонии. По его словам, через полгода власти страны повторно оценят необходимость закрытия границы.
Начальник пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс заявлял, что после закрытия КПП на границе с Эстонией «неизбежно возникнут очереди» на российско-литовской границе.