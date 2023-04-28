Бизнес полон весенних надежд

Ежемесячное исследование делового климата от РСПП зафиксировало в апреле заметное улучшение настроений бизнеса. Индекс деловой среды подрос сразу на 3,5 пункта — до 47,1 пункта, индекс личных оценок делового климата вырос еще заметнее — на 4,2 пункта, до 45,1. Такой оптимизм во многом объясняется улучшением оценок спроса. Индекс рынка производимой продукции впервые с июля 2019 года пересек пограничную отметку в 50 пунктов, достигнув 51,6 пункта. 30,8% компаний сообщили об увеличении спроса в своей отрасли, 34,9% — непосредственно на их продукцию и услуги. Спрос рос на фоне стабилизации закупочных цен — предприятия реже сообщали об их повышении (минус 6 процентных пунктов (п. п.)), тогда как индикатор конечных цен продолжил расти (плюс 0,4 п. п). Индекс b2b, характеризующий активность текущего производства, также вырос — с 45,7 пункта до 49 пунктов, количество новых заказов здесь увеличилось у 29,6% предприятий, сократилось лишь у 4,7% — значение индикатора поднялось на 7,4 п. п., до 61,8 пункта.

Опережающие индикаторы состояния промышленности в январе—апреле уже указывали на улучшение настроений в секторе из-за роста спроса (см. “Ъ” от 31 марта, 18 и 27 апреля). По оценкам Института Гайдара (ИЭП), поддержку выпуску оказывает недостаток запасов готовой продукции – его опросы фиксируют с октября 2022 года. Сейчас значение баланса оценок запасов составляет минус 1 пункт, следует из свежего исследования ИЭП. При этом расширение производства обеспечено достаточными запасами отечественных комплектующих (импортных хватает только у трети предприятий), сырья и материалов. Опрос РСПП подтверждает достаточность запасов — ее индикатор прибавил сразу 3 п. п. и достиг 55 пунктов.

Ожидания бурного роста спроса продолжают влиять на кадровую политику компаний. По данным ИЭП, о недостатке рабочей силы в апреле сообщили 35% предприятий – это рекорд за 27 лет мониторинга показателя. В результате предприятия интенсивно нанимают работников: в апреле баланс показателя повторил пиковые значения рубежа 2021–2022 годов, когда промышленность энергично выходила из «ковидного кризиса», отмечают в ИЭП. Опросы промышленности РСПП также указывают на возобновление найма — об этом сообщили 80,6% компаний.

Диана Галиева