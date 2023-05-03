Бизнес-климатические изменения

Всемирный банк (ВБ) опубликовал методику нового рейтинга для оценки делового и инвестиционного климата в различных странах. Проект под названием Business Ready призван заменить ранее широко известный рейтинг Doing Business, публикация которого была остановлена в сентябре 2021 года на фоне скандала с завышением и занижением оценок для отдельных стран. Теперь в ВБ расширяют набор параметров оценивания делового климата, обещают учитывать результаты опросов бизнеса и экспертов, а также отказываются от расчета оценок по условной «модельной компании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johannes P. Christo / Reuters Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Всемирный банк возобновит публикацию рейтинга делового и инвестиционного климата — Business Ready заменит прежний Doing Business. Во вторник банк опубликовал методику нового рейтинга. Первый отчет по 54 экономикам обещан весной 2024 года. Новый рейтинг будет оценивать не только общий уровень нагрузки на бизнес, но и качество регулирования и обеспечения госсервисами на протяжении всего жизненного цикла компании. «Это позволит представить более детальную оценку действий правительств в создании благоприятной регуляторной среды в позитивном ключе»,— отметили в ВБ. Оцениваться будут как закрепленные в законодательных актах требования, так и практика правоприменения.

Напомним, публикация Doing Business, первый выпуск которого состоялся в 2004 году, была остановлена в сентябре 2021-го — после обнародования результатов внутреннего расследования ВБ. Оно показало сознательное и некорректное улучшение в 2018 году рейтинга Китая, а в 2020-м — Саудовской Аравии. Также в 2020 году было допущено ухудшение оценок Азербайджана. Речь, в частности, шла о признании сотрудниками банка отдельных реформ (зачастую это происходило с задержкой).

Сейчас банк обещает избегать конфликта интересов, а в правилах составления рейтинга есть запрет на принятие каких-либо инструкций от правительств стран или иных внешних лиц. Поясняется, что типичный конфликт интересов может возникнуть в случае «щедрых подарков и предоставления развлечений со стороны правительства страны во время миссии», а также в ситуациях взаимодействия с окружением или людьми, способными повлиять на карьеру представителей банка.

Новая методика, разработанная после ревизии старой внешними экспертами, будет «более сбалансированной и прозрачной», а подход к оценке регулирования станет «прагматичным», отмечают в ВБ. Оценка страны по каждому из параметров будет зависеть от степени отставания от лучших практик и включать три группы индикаторов — регуляторные требования, публичные сервисы, эффективность процесса в целом (к примеру, время и стоимость регистрации бизнеса или издержки на ведение судебного процесса).

В рейтинге останутся десять групп критериев, но их содержание изменится. Теперь это: открытие бизнеса, его размещение, коммунальные услуги, трудовые ресурсы, финансовые услуги, международная торговля, налогообложение, разрешение споров, рыночная конкуренция, банкротство.

Самые большие изменения коснутся процесса сбора данных: теперь для этого будут использоваться страновые опросы бизнеса, а также консультации с экспертами по регулированию. Это должно дать более широкую оценку бизнес-климата — ранее метрики рассчитывались для условной компании, которая занималась определенным видом бизнеса и осуществляла определенные поставки (формат кейс-стади). Опросы же должны учитывать влияние регулирования на бизнес разного размера и из разных городов (ранее для России были только Москва и Санкт-Петербург). Также компании должны представлять различные сектора экономики и структуры собственности (отечественная или зарубежная организация). Отметим, в России подобные опросы (в которые теперь будет внедрен блок анкет для нового рейтинга) последний раз проводились в 2019 году.

Татьяна Едовина