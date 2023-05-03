Зима спросит строже

Темпы снижения потребления газа Евросоюзом в 2023 году могут замедлиться, следует из нового исследования McKinsey & Company. Аналитики полагают, что серьезное влияние на баланс европейского энергорынка, в 2022–2023 годах во многом обеспеченный мягкой зимой, могут оказать наращивание импорта СПГ в Азии, невозможность сокращать потребление во многих отраслях промышленности, а также более жаркое лето и более холодная зима. Предполагается, что помочь энергорынку Европы могут «решительные действия властей», включая фактически санкционированный Советом ЕС на прошлой неделе ускоренный энергопереход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более холодная зима и конкуренция с Азией за СПГ могут осложнить Европе сокращение потребления газа — но и ускорить энергопереход

Фото: Thanassis Stavrakis / AP Более холодная зима и конкуренция с Азией за СПГ могут осложнить Европе сокращение потребления газа — но и ускорить энергопереход

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Рекорды, связанные с высокими темпами снижения потребления газа Евросоюзом, могут остаться в прошлом, прогнозируют аналитики McKinsey & Company в новом исследовании «Акт балансировки: обеспечение безопасности европейского газового и энергетического рынка». Напомним, по последним данным Евростата, за период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года ЕС удалось сократить потребление газа на 17,7% в годовом выражении (план Еврокомиссии лета 2022 года предполагал снижение на 15% — подробнее см. “Ъ” от 21 апреля). Однако повторить этот успех будет сложнее, полагают аналитики.

До начала военной операции на Украине Россия поставляла почти треть европейского природного газа, после поток сократился более чем вдвое: со 140 млрд куб. м в 2021 году до 65 млрд куб. м — в 2022-м. Потрясения на европейском энергорынке привели к кратному росту цен: на нефть, газ и уголь европейские страны в 2022 году потратили на €1 трлн больше, чем в 2021-м. Хотя в конце 2022 года цены начали снижаться, расходы ЕС на энергоресурсы, по прогнозам, будут оставаться выше уровня 2021 года как минимум до 2025-го, отмечают в McKinsey.

Часть выпавших российских объемов удалось заместить СПГ: его импорт в Европу вырос на 64 млрд куб. м к показателям 2021 года. Часть потребления была сокращена благодаря мягкой зиме (см. “Ъ” от 14 апреля) — как и опасались эксперты, это привело к тому, что в энергоемких отраслях, таких как производство удобрений, химпром и металлургия, в 2022 году произошло значительное сокращение производства (так, производство удобрений в третьем квартале 2022-го сократилось на 50% по сравнению с уровнем до начала военной операции РФ на Украине). При этом, чтобы стабилизировать рынок в 2023 году, Европе потребуется сократить потребление газа еще на 55 млрд куб. м, констатируют аналитики,— и даже этого может оказаться недостаточно для прохождения следующего отопительного сезона.

Серьезную проблему представляет, например, оживление экономик Азии (главным образом Китая) и рост их спроса на СПГ, что оборачивается конкуренцией с Европой. Напомним, в 2022 году крупнейший потребитель СПГ — Китай — из-за ситуации с COVID-19 (в частности, политики «нулевой терпимости» к вирусу) впервые за 40 лет сократил закупки СПГ — на 21% (после роста на 17% годом ранее). Европа, которая до этого была менее заинтересована в СПГ, в 2022-м, напротив, скупала его по высоким ценам. Из-за произошедшей «смены ролей» Китай, как ранее отмечали в Shell, «из быстрорастущего рынка импорта получил более гибкую роль с возросшей способностью балансировать мировой рынок СПГ» (см. “Ъ” от 17 февраля). Отметим, спрос на СПГ в Китае в этом году, по прогнозам Focus Economics, может увеличиться на 9–14%, что поддержит цены на уровне в 3,5 раза выше, чем в среднем в 2016–2019 годах.

Коррективы в планы по дальнейшему сокращению потребления газа может внести и погода, отмечают в McKinsey: летом в ЕС ожидается жара, которая увеличит спрос на электроэнергию, с одной стороны, и сократит ее выработку (в части ГЭС) — с другой. Сократить объемы газа в подземных хранилищах, которые к концу марта были заполнены на 55% против средних за пять лет 35%, может, прогнозируют аналитики, и более холодная зима — из-за нее спрос, вероятно, увеличится на дополнительные 15 млрд куб. м.

Как полагают в McKinsey & Company, европейскому энергорынку могут помочь «решительные действия» властей. Речь в докладе идет, в частности, о политических инициативах вокруг климатической программы «Fit for 55 in 2030», которая предполагает серьезное сокращение выбросов CO2 к 2030 году. Фактически стимулированием ускоренного энергоперехода в Европе уже занялись: на прошлой неделе Совет ЕС принял несколько законов, связанных, в частности, с сокращением бесплатного квотирования выбросов (см. “Ъ” от 26 апреля).

Кристина Боровикова