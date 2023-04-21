ЕС перевыполнил план снижения потребления газа

Потребление газа в странах Евросоюза (ЕС) за период с августа 2022 года по март 2023-го снизилось на 17,7% по сравнению с показателем за аналогичные периоды 2017–2022 годов, сообщил Евростат. Прошлым летом Совет ЕС ставил цель сократить потребление за период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15%. Это объяснялось в том числе намерением избежать истощения мощностей к концу зимы и желанием справиться с возможным похолоданием (см. “Ъ” от 27 июля).

Таким образом, поставленный ЕС план перевыполнен. Наибольшее снижение потребления газа пришлось на вторую половину прошлого года: в августе оно сократилось на 14% к такому же периоду 2021-го, в сентябре — на 14,3%, в октябре — на 24,4%, в ноябре — на 25%, в декабре — на 12,3%. Со снижения потребления начался и 2023 год (см. график): в январе — на 19%, в феврале — на 14,7%. Наконец, в марте страны ЕС потребили газа в эквиваленте 1318 петаджоулей, что на 17,1% ниже среднего показателя за аналогичные периоды 2017–2022 годов.

Некоторые страны ЕС поставленный план перевыполнили и сократили потребление более чем на 20%. Самое сильное снижение у Финляндии (55,7%), Литвы (40,5%) и Швеции (37,2%). Не справились с «заданием» Ирландия, сократившая потребление газа на 0,2%, Словакия (1%), Испания (10,8%), Польша (12,5%), Словения (13,8%), Бельгия (14,5%). На Мальте же показатель вырос на 12,7% (при этом она остается страной с наименьшим в ЕС уровнем потребления газа).

По данным МЭА, отказ от российского газа в 2022 году из-за выросших цен на рынке обошелся Европе примерно в $270 млрд. При этом заменить сжиженным газом удалось только 55 млрд из 80 млрд куб. м выпавших российских объемов. Оставшееся было замещено сокращением потребления (см. “Ъ” от 14 апреля). Снизить его во многом помогла теплая зима: по данным Евростата, в последнем квартале 2022-го количество отопительных градусо-дней (когда средняя суточная температура отклоняется от базовой на определенную величину) было на 14% меньше, чем за такой же период 2021 года (см. “Ъ” от 31 марта). Об успешном прохождении зимнего отопительного сезона свидетельствуют и данные Gas Infrastructure Europe, по которым к концу марта подземные хранилища газа в ЕС были заполнены на 55% против средних за пять лет 35%.

Кристина Боровикова