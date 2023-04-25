Зеленый европлан

Совет ЕС принял несколько законов в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030», предусматривающей существенное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году. Для осуществления плана, а также достижения в дальнейшем углеродной нейтральности Евросоюз собирается сокращать продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой в ЕС продукции, а для собственных предприятий — последовательно отменять бесплатные квоты на выбросы. Как следует из опубликованных документов, в Евросоюзе пришли к выводу, что, учитывая серьезность «климатической» угрозы, на горизонте ближайших десяти лет оба «льготных» механизма придется свернуть. Наращивание темпов реализации зеленого плана отчасти объясняется последствиями военной операции РФ на Украине — в частности, энергокризисом 2022 года, который, как считается, делает ускоренный зеленый энергопереход для ЕС фактически безальтернативным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2030 году жителей ЕС больше не будет беспокоить рост цен на выбросы углекислого газа в атмосферу: торговля зелеными сертификатами прекратится

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ К 2030 году жителей ЕС больше не будет беспокоить рост цен на выбросы углекислого газа в атмосферу: торговля зелеными сертификатами прекратится

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Во вторник, 25 апреля, Совет ЕС утвердил ряд изменений, которые вносятся в две ключевые «климатические» программы Евросоюза: систему торговли выбросами (ETS) и трансграничный механизм регулировки углеродных выбросов (CBAM). Новые правила встраиваются в программу «Fit for 55 in 2030» (она предполагает сокращение выбросов CO2 к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года) и соотносятся с Европейским климатическим законом, который обязывает регион к 2050 году достичь «полной климатической нейтральности».

Часть одобренных советом «климатических» законов касается корректировки правил работы и расширения применения системы ETS.

Она, напомним, представляет собой инструмент регулирования объемов выбросов парниковых газов: власти устанавливают предельный объем выбросов CO2 для промышленных объектов определенных отраслей, а компании, работающие в соответствующих секторах, покупают (или получают бесплатно) «разрешения» на выбросы — квоты. В части ограничения выбросов система до сих пор работала, по мнению регуляторов, эффективно, но заинтересовать компании инвестировать в более экологичное производство (фактически предлагая альтернативу этому) не могла. Реформы, утвержденные советом, предполагают, что в секторах экономики, которые участвуют в работе системы, объем выбросов к 2030 году должен сократиться на 62% по сравнению с 2005 годом. Для достижения этой цели страны Евросоюза единовременно снизят квоты на выбросы: на 90 млн тонн эквивалента СО2 к 2024 году и еще на 27 млн тонн к 2026-му. Предполагается, что ежегодное уменьшение квот в 2024–2027 годах должно составить 4,3%, в 2028–2030 годах — 4,4% (в применявшихся до сих пор правилах цель была более скромной — сокращение квот на 2,2% в год).

Реформы также предусматривают поэтапную (за 2026–2034 годы) отмену бесплатных квот для компаний: к 2026 году их число должно сократиться на 2,5%, а к 2034 году от них планируется отказаться вовсе. Финансовую компенсацию «затрат на выбросы» европейские власти предоставляют наиболее уязвимым, на их взгляд, отраслям, то есть тем, в производствах которых счета за электроэнергию выше, чем в других (речь, например, о черной металлургии и металлообработке). Новые законы предполагают также расширение к 2027 году программы ETS на выбросы, производимые автомобильным транспортом и при отоплении домов (в некоторых странах Евросоюза, например в Германии, для обоих секторов эта система уже действует).

Впрочем, если цены на энергоносители останутся «чрезвычайно высокими», разворачивание системы, поясняют в Совете ЕС, можно будет отложить — правда, только до 2028 года.

Часть других утвержденных изменений касается корректировки механизма CBAM, цель которого сводится к стимулированию использования «чистых» технологий в странах, экспортирующих свою продукцию (сталь, цемент, алюминий, удобрения, водород и электроэнергию) в ЕС, а также недопущению выноса не желающих вовлекаться в достижение общих целей европейских производств за пределы Евросоюза. Трансграничный механизм регулировки углеродных выбросов предполагает систему покупки странами сертификатов на выбросы СО2 — фактически это взимание сборов в соответствии с масштабом нанесенного окружающей среде вреда. За 2026–2034 годы продажу таких сертификатов планируется последовательно снижать, а в конечном счете отказаться от них, то есть фактически перестать допускать на свои рынки продукцию, произведенную без использования «чистых» технологий.

Теперь законы должны быть утверждены Советом ЕС и Европарламентом и опубликованы в «Официальном журнале» Евросоюза. Через 20 дней после публикации они вступят в силу.

Отметим, с февраля 2022 года Евросоюз уже достаточно серьезно поменял траекторию энергоперехода и напрямую связанного с ним развития альтернативной энергетики (то, что без изменений достичь заявленных целей не удастся, широко обсуждалось в экспертной среде — см. “Ъ” от 31 марта). Так, например, ранее власти ЕС пересмотрели другую программу, связанную с достижением углеродной нейтральности,— директиву о возобновляемых источниках энергии. Их долю в общем энергопотреблении к 2030 году Евросоюз рассчитывает увеличить как минимум до 42,5%.

Из-за спровоцированного военной операцией РФ на Украине энергокризиса аналитики опасались замедления европейского энергоперехода (тревогу у экспертов вызывало, в частности, замедление отказа от субсидирования добычи ископаемого топлива, в том числе угля,— см. “Ъ” от 22 апреля 2022 года). Вопреки опасениям, торможения перехода не произошло, а выработка электроэнергии за счет ВИЭ в Европе в 2022 году впервые оказалась больше газовой и атомной. Кроме того, Евросоюз перевыполнил план по сокращению потребления газа — как следует из последних данных Евростата, за период с августа 2022 года по март 2023-го оно снизилось на 17,7% (Совет ЕС ставил цель сокращения на 15%) по сравнению с показателем за аналогичные периоды 2017–2022 годов.

Впрочем, отчасти снизить потребление газа помогла теплая зима (см. “Ъ” от 31 марта). Поскольку санкции против РФ, ограничивающие импорт энергоносителей, явно рассматриваются ЕС как действующие по крайней мере на горизонте до 2030 года, несложно предположить, что любая из последующих холодных зим в состоянии реализовать сценарий энергоколлапса в ЕС, которого удалось избежать, несмотря на панические ожидания, зимой 2022–2023 годов. Впрочем, при точной реализации европейского плана риски каждую следующую зиму будут меньше, чем в предыдущую, а вот риски чисто экономических, в основном отраслевых, проблем, связанных с CBAM, напротив, будут последовательно возрастать к 2030 году и никуда не денутся через пять лет.

Ключевым вопросом в оценке предпринятого ЕС шага остается будущая конкурентоспособность экономики Европы в сравнении с экономикой США в 2030 году.

Именно эта часть «зеленого плана» Евросоюза ее среднесрочно снижает, особенно в сопоставлении с также отчасти «экологизированным» актом США «О снижении инфляции» — программой субсидирования переноса производств в США, в том числе особой поддержки зеленых инвестиций. Ответить на «зеленый протекционизм» ЕС может несколькими способами: расширением собственных субсидий, торговыми барьерами, расширением товарообмена с КНР и Юго-Восточной Азией, заключением нового торгового альянса с США. Принятие плана «Fit for 55 in 2030» повышает вероятность протекционистского решения — в остальные версии он вписывается явно хуже.

Кристина Боровикова, Дмитрий Бутрин