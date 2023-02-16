Жидкий газ поделят твердой рукой

Европа может забрать у Азии роль крупнейшего покупателя СПГ и вынуждена будет стать премиальным рынком для сжиженного газа из-за большого дефицита предложения в ближайшие два года, считает Shell. Страны Европы, включая Великобританию, в прошлом году импортировали 121 млн тонн СПГ, что на 60% больше, чем в 2021 году, чтобы справиться с сокращением поставок из России. Эта тенденция сохранится и в последующие годы, что сделает СПГ, в основном из США, ключевым источником топлива для ЕС и структурно изменит мировой газовый рынок, прогнозирует Shell. Трубопроводные поставки из России в Европу, по оценке компании, к 2030 году сократятся до всего лишь 20 млрд кубометров в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судно-плавучее хранилище газа Hoegh Esperanza пришвартовалось около терминала СПГ в германском порту Вильгельмсхафен (декабрь 2022 года)

Фото: Michael Sohn, pool / AP Судно-плавучее хранилище газа Hoegh Esperanza пришвартовалось около терминала СПГ в германском порту Вильгельмсхафен (декабрь 2022 года)

Фото: Michael Sohn, pool / AP

Возросшая потребность Европы в СПГ усилит конкуренцию с Азией за ограниченные новые объемы этого рынка в течение следующих двух лет, считает Shell в своем прогнозе по рынку СПГ, опубликованном 16 февраля. Военные действия на Украине «вызвали структурные сдвиги на рынке, которые, вероятно, повлияют на глобальную отрасль СПГ в долгосрочной перспективе», считают в Shell.

До начала военных действий на Украине Азия выступала крупнейшим центром спроса на СПГ: страны Северной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) представляли собой так называемый премиальный рынок, на котором цены на СПГ обычно выше, чем в других регионах. Европе же, чьи крупнейшие потребители снабжались трубопроводным газом из РФ, отводилась балансирующая роль, так как местные компании были готовы покупать СПГ только в периоды повышенного спроса или если его цена становилась сравнительно ниже. Когда в 2021 году спрос на СПГ в Азии вырос, Европа сократила свои закупки СПГ, предпочтя изымать газ из ПХГ в зимний период, из-за чего вошла в 2022 год с рекордно низкими запасами.

В 2022 году сложилась обратная ситуация: чтобы заместить сокращающиеся российские потоки газа, Европа скупала все доступные грузы СПГ по высоким ценам, в то время как в Азии из-за карантина в Китае спрос снизился.

В результате Китай, по мнению Shell, «из быстрорастущего рынка импорта получил более гибкую роль с возросшей способностью балансировать мировой рынок СПГ». Мировой рынок пристально наблюдает за тем, как меняется спрос на газ в Азии в 2023 году, поскольку от этого будут зависеть цены.

По оценкам Shell, европейские страны, включая Великобританию, импортировали 121 млн тонн СПГ в 2022 году, что на 60% больше, чем в 2021 году. Падение китайского импорта на 15 млн тонн, до 63 млн тонн, вместе с сокращением импорта покупателями из Южной Азии помогло европейским странам избежать дефицита. Япония импортировала около 72 млн тонн СПГ, Южная Корея — около 45 млн тонн.

Загрузка СПГ-терминалов на северо-западе Европы в 2022 году выросла с 48% до 80%. Мощности по приему СПГ на континенте увеличились примерно на 5 млн тонн в год (сейчас около 146 млн тонн), с учетом уже подтвержденных и обсуждаемых проектов приемные мощности могут вырасти еще на 76 млн тонн.

По оценкам Shell, потребление газа в ЕС к 2030 году снизится до 400 млрд кубометров с 480 млрд кубометров в 2022 году (535 млрд кубометров в 2021 году). Внутреннее производство останется на уровне 80 млрд кубометров в год. Удовлетворять спрос ЕС в долгосрочной перспективе, по прогнозу Shell, будет в основном СПГ из США, на трубопроводные поставки из РФ придется лишь около 40 млрд кубометров газа в 2023 году, а в перспективе до 2030 года они снизятся до 20 млрд кубометров. При этом поставки трубопроводного газа из других стран также снизятся со 180 млрд до 120 млрд кубометров ежегодно. По прогнозам, США к 2028 году нарастят экспорт СПГ с 80 млн до примерно 160 млн тонн, а в целом на США и Катар придется 80% прироста производства СПГ в мире до 2030 года.

«Необходимы дополнительные инвестиции в проекты по сжижению, чтобы избежать разрыва между спросом и предложением, который, как ожидается, возникнет к концу 2020-х годов»,— считают в Shell.

Чтобы избежать скачков цен, компания призывает придать большее значение заключению долгосрочных контрактов, от которых Европа на протяжении последних лет, наоборот, хотела отказываться в пользу спотового рынка. В 2022 году импорт СПГ в Китай и Японию на 100% закрывался долгосрочными контрактами, в то время как в Европе эта доля составила только 30% и снизится до 18% к 2030 году, подсчитали в Shell.

Иван Тимонин из «Выгон Консалтинг» считает вывод о переходе роли балансирующего рынка к Азии и, в частности, к Китаю преждевременным. По его оценкам, к 2030 году спрос на СПГ в КНР вырастет до порядка 120 млн тонн, что почти вдвое превышает уровень 2022 года. Индия также поставила амбициозные цели по наращиванию доли природного газа в энергобалансе с 6% до 15% к 2030 году, большая часть спроса будет покрываться за счет импорта СПГ. Схожие процессы происходят и в ряде стран Южной и Юго-Восточной Азии, в частности в Пакистане и Таиланде. Что касается трубопроводного экспорта из РФ, то, по его оценкам, к 2030 году для удовлетворения спроса на европейском рынке потребуется по меньшей мере 40–45 млрд кубометров.

Татьяна Дятел