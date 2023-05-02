На поддержку турбизнеса в Крыму в 2023 году направят 2,7 млрд рублей

Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что на поддержку турбизнеса в Крыму будет выделено 2,7 млрд руб. На совещании президента Владимира Путина с членами правительства господин Решетников доложил о развитии туристической отрасли.

«Сейчас у нас поступило почти 4 млрд руб. от продажи активов иностранных резидентов по линии Минэкономики, по вашему поручению мы направим часть этих денег, а именно 2,7 млрд руб., на поддержку турбизнеса для Крыма, с тем чтобы компенсировать снижение турпотока»,— сказал министр.

«По итогам получения заявок по модульным конструкциям, если мы увидим достаточное количество качественных проектов, мы предлагаем вот этот остаток денег, разницу между 4 млрд и тем, что мы направим в Крым, направить на их поддержку, чтобы больше модульных гостиниц мы построили в этом году»,— сообщил Максим Решетников.

Он рассказал, что за 2022 год туристических поездок стало на 4 млн больше, и это несмотря на ограничения по аэропортам юга. «И вот предварительные данные по первому кварталу тоже показывают, что на 20% увеличилось число размещенных в гостиницах, этот рост продолжается, причем цифры убедительные»,— заявил господин Решетников.

Опираясь в том числе на данные публичных платформ, министр рассказал о ценах в сегменте три звезды. «У нас в сегменте три звезды рост выше среднего идет по Краснодарскому краю, по Москве и по Татарстану. …Рост цен на курортах Ставрополья, Башкирии, Калининграда примерно в среднем диапазоне 6–8%, при этом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года по понятным ограничениям, в первую очередь транспортные ограничения, тоже ниже прошлого года цены в Сибири, в частности, в Алтайском крае»,— сообщил министр.

Снижение спроса на отдых в Крыму связывают с логистическими сложностями: аэропорт в Симферополе закрыт уже более года, проезд на машине через Крымский мост затруднен, а поездов недостаточно. На этом фоне отдых в Сочи подорожал на 30%. На развитие туризма в Краснодарском крае правительство РФ направит почти 170 млн руб. В целом на поддержку туризма в регионах будет направлено более 12 млрд руб.

В бюджет Москвы в 2022 году туризм принес более 120 млрд руб., Санкт-Петербурга — 366 млрд руб.

Мария Федотова