Туризм и Родина едины

Туристическая отрасль Краснодарского края получит из федерального бюджета почти 170 млн руб. на развитие общественных инициатив, обустройство национальных маршрутов и зон отдыха, а также на развитие событийного туризма. Таким образом правительство России стимулирует отечественные курорты повышать сервис и расширять предложение в условиях, когда зарубежные направления отдыха остаются недоступными для большинства россиян. Эксперты считают, что туриндустрия Юга России успешно адаптируется к новым реалиям, несмотря на недостаток опыта. Популярность набирают новые виды отдыха и направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Правительство России направит почти 170 млн руб. на развитие туризма в Краснодарском крае. Соответствующие документы в феврале опубликованы на официальном сайте кабмина. В частности, на реализацию общественных инициатив и обустройство национальных маршрутов и зон отдыха Кубань получит 149,1 млн руб., а на развитие событийного туризма — 21,9 млн руб.

В целом на поддержку туризма в регионах будет направлено более 12 млрд руб. Деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры, строительство кемпингов и событийный туризм, говорится в распоряжениях о финансировании отрасли.

Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, региональные власти рассчитывают поддержать около 20 новых проектов, направленных на обустройство пляжей и развитие национального туристского маршрута. Также в этом году, по словам главы региона, планируется помочь средствам размещения, готовым повышать свой уровень, проводить ремонт и обновление номерного фонда. «Для этого из краевого бюджета будут выделены субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на реновацию. Такие меры позволят обеспечить отдыхающих качественными и комфортными средствами размещения»,— сказал господин Кондратьев.

Заявки на субсидии будет принимать краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия после разработки критериев конкурсного отбора. Также губернатор отметил, что к началу летнего курортного сезона на Кубани оборудуют 13 автокемпингов и 14 пляжей.

«Основная точка роста»

Только в январе текущего года курорты Краснодарского края приняли более 680 тыс. туристов. Еще 400 тыс. человек посетили курорты Кубани в качестве однодневных экскурсантов, без размещения в гостиницах. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года, сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

По данным министерства, сегодня в крае отдыхающих принимает около 2000 средств размещения. В январе уровень загрузки отелей на черноморском побережье достигал 60%. Сезонные гостиницы и базы отдыха уже приступили к работам по подготовке к открытию. В летний период в крае будет работать более 10 тыс. средств размещения вместимостью порядка 550 тыс. мест.

В минувшем году курорты Краснодарского края приняли 17,4 млн туристов, что выше уровня допандемийного 2019 года. Как отмечает Вениамин Кондратьев, с целью обеспечения дальнейшего увеличения турпотока необходимо создать соответствующие условия и повышать качество услуг. «Курорты края являются одной из основных точек роста экономики региона. В 2022 году в Краснодарском крае подписали 17 инвестсоглашений почти на 170 млрд руб. Инвестпортфель курортной отрасли Кубани по сравнению с 2020 годом вырос в 15 раз»,— подчеркнул губернатор.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отмечает, что в крае продолжается работа по наращиванию номерного фонда и диверсификация туристских продуктов. «Благодаря консолидации всех сил — на федеральном, региональном, муниципальном уровне — мы провели год успешно. Внедрили стандарты “все включено“ и “ультра все включено”, отработали систему аттестации экскурсоводов. Также в 2022 году восстановили сеть туристических маршрутов: запустили проект “Большая Кубанская тропа”, паспортизировали 43 маршрута»,— сообщил господин Руппель.

«Для Сочи это был лучший год»

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что основными вызовами в 2022 году для гостиничной и санаторно-курортной сферы Юга России стали разрыв логистических цепочек в поставках товаров, запчастей для оборудования и многих расходных материалов, а также серьезная кадровая проблема. А для Крыма, Анапы и Геленджика — еще и прекращение авиасообщения.

«Тем не менее для Сочи и для курортов Кавказских Минеральных Вод по деньгам это был лучший год. Выручка курортов явно превзошла по объемам все предыдущие годы. И это хорошо. Но вот приписывать эти достижения лишь нашей собственной мудрой политике я бы точно не стал. На интересы Сочи и курортов Кавказских Минеральных Вод сыграло в первую очередь закрытие других аэропортов Юга России, а также мощная программа кэшбэка, к которой привыкли наши сограждане и которой они пользовались в 2022 году максимально активно. В начале 2023 года кэшбэка, увы, уже нет, и мы видим, что число заявок на начало года и на весну стало на 20–30% меньше»,— говорит господин Богданов.

Вместе с тем, по словам эксперта, в прошлом году даже у успешных по деньгам отелей и санаториев Сочи и Кавминвод наблюдалось резкое снижение уровня сервиса из-за нехватки персонала (иногда в отелях было не более 50% от требуемого числа горничных), многие объекты размещения вообще перестали заниматься маркетингом, и это, отмечает Дмитрий Богданов, заметно отразится на итогах работы уже в новом году.

Что касается сферы событийного туризма, то, по словам председателя правления Ассоциации отельеров АМОС, даже в Сочи резко уменьшилось число конгрессно-деловых мероприятий, которые традиционно проводились в период межсезонья. Так, уже в четвертый раз «Росконгресс» отменил Российский инвестиционный форум, который традиционно проходил в феврале в Сочи. «А это, по разным оценкам, прямые потери от 500 млн до 1,5 млрд руб. в год. А помимо бизнес-мероприятий есть еще и спортивные соревнования, есть концерты, фестивали, слеты разных общественных организаций. В свое время в Сочи был создан целый университет, в котором готовят специалистов для организации спортивных событий, но где им сейчас применять свои знания?» — говорит Дмитрий Богданов.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что отмена Сочинского инвестфорума — не так критично сказалась для туристической отрасли в целом, поскольку «это всего четыре-пять дней в году». «В разрезе года сложно говорить о РИФе, как о чем-то кардинально влияющим на экономику гостиничного бизнеса региона. Для какой-то части отелей это, безусловно, было хорошим подспорьем, но не более»,— говорит эксперт.

Уход сервисов и брендов

Одним из наиболее заметных событий, сказавшихся на гостиничной и санаторно-курортной сфере Юга России в 2022 году, стал уход с рынка иностранных компаний, в том числе из IT-сектора, считает Дмитрий Богданов. Так, в частности, наиболее известные из прекративших работу в России сервисов стали Booking и Airbnb.

«Для многих отелей это стало весьма существенным фактором, так как существенная часть объектов размещения находились в зависимости от этих каналов продаж. Но перестройка на новые сервисы идет, отели учатся работать с другими площадками, но сложностей хватает и сейчас. К сожалению, в стране особо негде учится грамотному управлению объектами и тем более санаториями, поэтому каждый руководитель самостоятельно решает стоящие перед ним задачи и, увы, во многих отелях с этим делом пока еще не все идеально. Мое мнение, а также мнение ряда моих коллег — именно это и является основным сдерживающим факторов в развитии сферы туризма, а не уход иностранных брендов»,— говорит господин Богданов.

Вадим Прасов также считает, что уход международных брендов с туристического рынка — не самое благоприятное явление, но, по его словам, рынок на это отреагировал не однозначно. «Какая-то часть гостей привыкла к брендам и ориентируется на них, но, тем не менее, вчерашние брендовые отели никуда не делись, у них российские владельцы, у них те же самые трудовые коллективы. По большому счету для отелей не слишком много и изменилось. Пожалуй, изменились несколько каналы продаж, а аудитория таких отелей стала состоять исключительно из россиян. Но если брать Краснодарский край, то доля иностранных туристов в регионе всегда была невысока. От закрытых границ и текущей внешнеполитической ситуации пострадали в большей степени Санкт-Петербург и Москва»,— говорит господин Прасов.

Он отмечает, что, безусловно, на дату ухода иностранных сервисов бронирования с российского рынка, а также на определенное время после этого для ряда отелей и некоторых категории клиентов это был определенный шок, но спустя время все адаптировались.

«Для малых отелей Booking был основным способом бронирования номеров, несмотря на достаточно высокую комиссию со стороны сервиса. Для крупных отелей доля Booking составляла от 10 до 30%, что совсем не много. Люди, оставшиеся без привычного инструмента, стали искать ему замену и достаточно быстро переключились на российские ресурсы. Очень существенно вырос объем бронирований через сайты отелей, без посредников»,— констатирует Вадим Прасов.

Тренды нового сезона

Эксперты туристического рынка отмечают значительный рост сегмента апарт-отелей. В Сочи, по оценке Дмитрия Богданова, число апарт-отелей за последние два года увеличилось в несколько раз. Уже есть отдельные управляющие компании, которые занимаются целыми сетями исключительно апарт-отелей.

«В условиях, когда классические отели и санатории перестают заниматься маркетингом либо делают это не очень профессионально, туристы делают выбор в пользу именно апарт-отелей. Это просто понятнее — заплатил за номер и никаких лишних расходов, все остальное решается на месте. При том, что рынок апарт-отелей нужно развивать, классическим отелях и санаториям однозначно, на мой взгляд, стоит усиливать свою работу по маркетингу и продвижению, причем в целях загрузки по краям сезона и в межсезонье. Тем более что при правильном подходе межсезонье может стать колоссальным ресурсом для роста экономики в сфере туризма для большинства курортов Юга России»,— говорит господин Богданов.

Согласно данным NF Group, на рынке элитной недвижимости города Сочи средневзвешенная цена квадратного метра по итогам 2022 года достигла 2,4 млн руб., увеличившись на треть с начала года в связи с прямым повышением цен в реализуемых объектах. При этом за год было продано порядка 70 лотов, что на 42% ниже рекордного 2021 года, но сопоставимо с показателями 2020 года. На конец 2022 года на первичном рынке элитной недвижимости Сочи экспонировалось чуть более 100 апартаментов в четырех новостройках, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Дмитрий Богданов также отмечает очень заметный интерес туристов к курортам Абхазии. В январе этого года, по данным Ассоциации отельеров АМОС, спрос на туры и путевки к южным соседям был выше, чем на объекты в Сочи, об этом неоднократно говорили и руководители ведущих туроператоров федерального уровня.

Актуальным направлением, по словам эксперта, остается и сфера лечебно-оздоровительного туризма. По-прежнему растет спрос (уже последние несколько лет) по таким программам, как «Антистресс», «Серебряный возраст», восстановление после Covid-19 или иных инфекционных заболеваний. «Чуть меньше, но также важны санаторные программы для людей с диабетом, с проблемами опорно-двигательного аппарата, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но я снова и снова задаю вопрос моим собеседникам при встречах и в онлайн-общении: а что вы знаете о Мацесте? Увы, знают мало. А ведь наши природные лечебные факторы могли бы приносить пользу несравнимо большему числу людей, чем это происходит сейчас, и, второе,— все мы на юге могли бы зарабатывать сильно больше»,— говорит господин Богданов.

Также, по мнению экспертов, порядка 70% номерного фонда на курортах Краснодарского края морально и физически устарели, поэтому нуждаются в срочной реновации.

«Изменений можно не ждать»

Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае по сравнению с прошлым годом уже выросла минимум на 15%. Об этом в эфире портала Profi.Travel сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он также отметил, что на фоне Кубани более выгодным предложением может стать Абхазия, по которой отмечается большой спрос и большой объем продаж. Однако и в Краснодарском крае загрузка отелей может достигнуть 100%.

«В целом больших изменений по отдыху можно не ждать. В этом году россияне будут путешествовать внутри страны за счет транспортной доступности. Многие, как и раньше, предпочтут поездки на личном автомобиле»,— заявил господин Уманский.

По мнению Дмитрия Богданова, сказать, что на отечественном туристическом рынке все плохо, нельзя. «На рынке Юга России и в Краснодарском крае много успешных примеров в гостиничной и санаторно-курортной сфере, когда объекты размещения предоставляют по-настоящему качественный сервис и ведут грамотную маркетинговую, ценовую политику»,— говорит председатель правления Ассоциации отельеров АМОС.

Вадиму Прасову также не видится пессимистический сценарий относительно грядущего туристического сезона. «Какого-то серьезного снижения реальных доходов населения не наблюдается. Да, безусловно, какая-то часть экономически активного населения страны уехала за рубеж (кто-то на постоянное место жительства, кто-то временно), и в связи с этим платежеспособный спрос в туристическом бизнесе несколько снизился. Но в целом рынок показал достаточно хорошую стрессоустойчивость, а у населения существует запрос на качественный продукт. У инвесторов есть интерес к строительству новых комфортных отелей, что-то уже строится, открывается, реновируется. А те объекты, которые существуют давно, но не пытаются работать над сервисом, качеством, реновацией, окажутся в этом году в проигрыше»,— резюмировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.

Дмитрий Михеенко

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