Туризм превысил ожидания

Более 8 млн туристов, посетивших Петербург в 2022 году, принесли в экономику города 366 млрд рублей, что на 57% больше показателя 2021 года, когда город принял свыше 6 млн гостей, сообщил в пятницу Смольный. Туризм в Северной столице восстанавливается после пандемии быстрее, чем в других городах России, признают участники индустрии гостеприимства, но они не уверены, что городу удастся вернуться к результатам успешного 2019-го в наступившем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным «Турбарометра Санкт-Петербурга», аналитического исследования в рамках пилотного проекта городского комитета по развитию туризма, аналитического центра при правительстве РФ и Росстата, за весь прошлый год регион посетили свыше 8 млн туристов, в основном из регионов России. Путешественников из других стран было около 340 тыс. человек, говорится в сообщении правительства города.

Летом 2022 года городская администрация сообщала, что для поддержания туристической отрасли городу необходимо принять 5–6 млн туристов (см. «Ъ-СПб» от 29.06.2022). Хороших результатов в прошлом году удалось достичь благодаря существенному росту количества гостей города и увеличению среднего чека, в том числе за счет большей продолжительности пребывания и повышения интереса к новым точкам притяжения, считают в Смольном.

«В целом 2022 год по финансовым показателям на нашем объекте прошел хорошо,— соглашается с официальными данными генеральный менеджер Rossi Boutique Hotel & Spa Сергей Бульзов.— Думаю, плюс-минус аналогичная картина была и у коллег по цеху».

По информации «Турбарометра Санкт-Петербурга», 38% гостей, посетивших Северную столицу в прошлом году,— люди до 34 лет, 51% — семейные туристы. Президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков рассказал «Ъ-СПб», что 800 тыс. гостей в 2022 году были деловыми туристами. В 2021 году в Петербург приехало примерно 400 тыс. деловых туристов. «Рост в два раза, конечно, во многом обусловлен отменой коронавирусных ограничений,— объясняет господин Воронков.— Но на смену им пришла другая проблема: напряженная международная геополитическая обстановка. Из-за нее мы недосчитались деловых туристов из-за рубежа, снизился процент иностранных участников конгрессно-выставочных мероприятий, а их доля раньше превышала 8%».

По словам господина Воронкова, каждая иностранная компания тратила не менее 2 млн рублей на участие в мероприятии. Среднее число иностранных участников в деловых событиях Санкт-Петербурга достигало 800 компаний. «Таким образом, прогнозируемые потери здесь составят не менее 1,6 млрд рублей в год»,— говорит он. «Экспофорум» в 2022 году лишился четырех крупных международных конгрессов: Всемирного энергетического конгресса, Международного арктического форума, Международного математического конгресса, Петербургского международного автомобильного салона. «А это сразу падение выручки и загрузки комплекса»,— огорчен господин Воронков.

С учетом отмененных ротируемых деловых мероприятий зарубежных организаторов и запрета на участие в ежегодных выставках иностранных экспонентов конгрессно-выставочная индустрия будет ежегодно в течение как минимум трех ближайших лет недополучать 3,1 млрд рублей доходов, прогнозирует господин Воронков. При этом эксперт отмечает, что идет активная работа по замещению иностранного потока на участников из дружественных стран ШОС, БРИКС, СНГ. «Но на это уйдет не менее пяти-десяти лет»,— обращает внимание генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Господин Бульзов считает, что делать прогнозы на 2023 год достаточно сложно. «Думаю? все игроки рынка видят изменение модели спроса как таковой,— констатирует эксперт.— Существенно изменился бизнес-микс гостей, как и сам портрет гостя. Также существенно сократилось окно бронирования. Вернуться к допандемийным показателям (в 2019 году Петербург посетило 10,4 млн гостей.— «Ъ-СПб») в этом году с высокой долей вероятности не получится».

Сергей Воронков настроен более оптимистично, ожидая, что в 2023 году индустрия гостеприимства сможет приблизиться к допандемийному уровню турпотока благодаря конгрессно-выставочной деятельности: «Крупные мероприятия вырастут, новые выстрелят». Но это произойдет только при условии, что государство продолжит оказывать меры поддержки как туристической отрасли в целом, так и сфере делового туризма — особенно на федеральном и местном уровнях, уверен эксперт.

Александра Тен