Из-за падения интереса к Крыму отдых в Сочи подорожал на 30%

В Сочи стоимость отдыха в летнем сезоне выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Повышение стоимости на кубанском курорте вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян связывает с двукратным снижением интереса туристов к Крыму, пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Снижение спросов на отдых в Крыму связан с логистическими сложностями: аэропорт в Симферополе закрыт уже более года, проезд на машине через Крымский мост затруднен, а поездов недостаточно. Из-за этого по итогам сезона турпоток в республике снизится на 3-4 млн человек, считает эксперт.

«В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50%»,— отметил Алексан Мкртчян.

Из-за этого отдых в Сочи подорожал на 20–30% по сравнению с прошлым годом. При этом в 2022 году цены на кубанском курорте уже повышались на 40%. Однако рост стоимости касается в основном 4-х и 5-звездночных отелей, в отелях «три звезды» стоимость проживания останется на привычном уровне.

Сейчас 10 дней отдыха в четырехзвездночном отеле Сочи с трехразовым питанием обойдется паре в среднем в 220 тыс. руб. За такую же и меньшую сумму можно отдохнуть в Турции, Египте и ОАЭ, причем по системе all inclusive.

По словам эксперта, крымские отельеры не снижают цены. Однако, он считает, что чтобы им привлечь туристов, нужно снизить стоимость отдыха на 40%. Заставить сочинских отельеров снизить стоимость невозможно, поскольку законодательство РФ не предусматривает госрегулирования цен на гостиничные и санаторно-курортные услуги.

Татьяна Ручкина

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