Власти Тюменской области будут платить до 50 тысяч рублей за сообщения о поджигателях

За разглашение данных о лесных поджигателях губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплаты в размере 40 тыс. руб., а за помощь в задержании — 50 тыс. руб., сообщили в telegram-канале регионального правительства.

Особый противопожарный режим в области введен с 3 апреля. Посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор запрещено, так как велика вероятность возникновения пожара. За соблюдением запрета будут следить полицейские и работники лесной охраны.

В 2022 году в Тюменской области произошло более 155 лесных пожаров. Из-за возгораний проходила эвакуация 126 человек из центра оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика», из санатория «Ишимский» было эвакуировано 42 человека, а в селе Бачелино сгорело порядка 20 домов.

За период пожароопасного сезона 2022 года в УрФО был причинен ущерб на сумму около 3,78 млрд руб. Из них 1,7 млрд руб. — затраты на ликвидацию возгораний.

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Полина Хабарова