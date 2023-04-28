Свердловская область заняла второе место по площади лесных пожаров

В Свердловской области действуют 16 лесных пожаров площадью 1 тыс. га, следует из данных ФБУ «Авиалесохраны». По площади лесных пожаров регион занимает второе место в стране, уступая только Курганской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На Среднем Урале действует особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон в этом году начался с 15 апреля. В последующие годы он будет начинаться с 10 апреля, что позволит своевременно обеспечивать защиту лесов и свердловчан от угрозы возникновения природных пожаров.

Напомним, масштабный пожар, практически уничтоживший поселок Сосьва в Свердловской области, потушен. Глава региона Евгений Куйвашев поручил восстановить жилой фонд в поселке за полгода. По факту пожара возбуждены четыре уголовных дела, задержаны двое подозреваемых, в их числе — управляющий местной пилорамы, где, предположительно, началось возгорание.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте