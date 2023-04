100 дней неомаккартизма

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти преодолел 100-дневную отметку своего пребывания на посту. Хотя за это время он добился определенных успехов, нерешенных проблем остается крайне много. Республиканцы не могут договориться по финансированию Украины, позиции по войне в Ираке, мерам по преодолению иммиграционного кризиса на границе, и, наконец, урегулированию вопроса о потолке госдолга. На этом фоне некоторые однопартийцы начинают задаваться вопросом, а не избрать ли им нового спикера.

Первые 100 дней пребывания Кевина Маккарти на посту спикера Палаты представителей можно сравнить с американскими горками, где были свои стремительные взлеты и столь же резкие падения. Проблемы начались еще до вступления господина Маккарти в должность — он столкнулся с влиятельным и полусекретным кружком республиканцев «Кокусом свободы», члены которого с самого начала высказывали сомнения в своем лидере. Они были уверены, что тот пойдет на компромисс с демократами в вопросе бюджетных трат и поднятии потолка госдолга. Поэтому потребовали за свои голоса, которые были необходимы для избрания, жестоких гарантий.

В результате впервые за 100 лет в Палате представителей не удалось избрать спикера с первой попытки — на это потребовалось целых 15 туров голосования и 4 дня изнурительных переговоров.

По их итогам господину Маккарти все же пришлось пойти на определенные уступки, в том числе согласиться на более децентрализованный процесс принятия решений внутри Республиканской партии. А именно — позволить ставить на голосование вопрос о вотуме недоверия спикеру всего одним членом Палаты представителей. Американские СМИ со ссылкой на источники, знакомые со сделкой, также сообщали, что в заложники «Кокуса» попали и вопросы поднятия потолка госдолга и сокращения бюджетных трат.

С тех пор как господин Маккарти заполучил желанный молоток спикера, ему было и есть чем гордиться.

Ключевым достижением политика стала его способность объединять республиканцев и демократов по различным вопросам.

Например, консерваторам удалось посеять раздор в Демократической партии в части подходов к борьбе с преступностью. По инициативе республиканцев Конгресс наложил вето на законопроект о преступности в столице США Вашингтоне. Первоначально Белый дом выступал против попытки республиканцев отменить законопроект, но позже уступил, признав слишком высокие политические риски из-за смягчения наказаний за серьезные преступления, которые этот законопроект предлагал.

Беспрекословная победа республиканского большинства в Палате была и при голосовании по законопроекту о рассекречивании разведданных о происхождении COVID-19.

Демократы даже символически не пытались выступать против законопроекта, который предложили консерваторы, чтобы заставить администрацию Джо Байдена действовать для выявления виновных. Палата представителей проголосовала за законопроект единогласно 419–0, без единого голоса «против» документ прошел и одобрение в Сенате.

Позитивно американской общественностью была принята инициатива о создании двухпартийного специального комитета палаты для противодействия глобальному влиянию Китая. А организация Кевином Маккарти встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь на прошлой неделе в Калифорнии даже получила похвалу от его предшественницы, влиятельной демократки Нэнси Пелоси.

Но не все у республиканцев гладко. Недавно лидеры Республиканской партии столкнулись с проблемами в дискуссии о кризисе на границе. Законопроект о безопасности границ и иммиграции, который лидер консерваторов надеялся вынести на обсуждение на прошлой сессии Конгресса, провести так и не удалось. Теперь, как ожидается, он будет частью более крупного законопроекта, что еще больше усложняет принятие этих мер.

Исполнение другого важного обещания консерваторов — доказать виновность сына американского президента Хантера Байдена в финансовых махинациях и связи предполагаемых правонарушений с самим президентом — тоже забуксовало.

Председатель комитета Палаты представителей по надзору и реформам, республиканец Джеймс Комер хоть и продолжает вызывать в Конгресс новых свидетелей и запрашивать документы, пока особых успехов не достиг.

«Несмотря на свои огромные усилия, республиканцы комитета не смогли выявить никаких доказательств, связывающих президента Байдена с расследуемыми иностранными сделками или причастных к нему»,— говорится в меморандуме демократов по этому вопросу, о котором сообщает CNN. Не исключено, что буря для сына президента в принципе миновала, поскольку Хантер Байден, в последние месяцы избегавший публичных мероприятий, появился на публике и принял участие в поездке отца в Ирландию, отмечает The Hill.

Другая проблема Кевина Маккарти — это то, что он безуспешно пытается сгладить разногласия между республиканцами-ястребами и теми, кто настаивает на политике невмешательства. Так, республиканцы новой формации выступают единым фронтом с демократами и заявляют о поддержке законопроекта, отменяющего право президента США использовать на Ближнем Востоке вооруженные силы без одобрения Конгресса. Республиканцы старой закалки хотят этот документ не отменить, а заменить.

Господин Маккарти также сталкивается и с другой проблемой из-за слишком уж миролюбивого подхода своих однопартийцев. Споры касаются того, следует ли в рамках бюджетной экономии сокращать невоенные расходы или провести секвестр военной поддержки, в том числе и Украины. Такие лидеры республиканцев, как экс-президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, не считают поддержку Киева необходимой, на их стороне немало конгрессменов из «Кокуса свободы». В то же время республиканцы-ястребы настаивают на продолжении поддержки, ссылаясь на важность противодействия внешним угрозам. Такое положение дел для Кевина Маккарти некстати. Ведь ему предстоят очень серьезные переговоры с администрацией Байдена по поднятию потолка госдолга и сокращению бюджетных трат.

Как подчеркивает MSNBC спикеру придется ориентироваться в крайне сложных условиях и работать не только с республиканцами, но и с демократами, чтобы найти баланс, который удовлетворит все вовлеченные стороны.

Если переговоры провалятся, это уже в июле будет грозить дефолтом США и катастрофическими экономическими последствиями для всего мира.

Однако даже некоторые республиканцы, которые в целом едины в стремлении экономить, не готовы во всем поддержать своего лидера, продолжает The Hill. «Есть (республиканские.— “Ъ”) члены, которые — прямо или косвенно — дают понять, что не собираются соглашаться с повесткой дня, которая им не нравится. Так что это действительно очень сложная позиция. Посмотрим, сможет ли он пройти через это»,— заявил изданию старший член бюджетного комитета Палаты представителей Ян Шаковски.

The Hill продолжает, что некоторые конгрессмены уже и не скрывают откровенного недовольства спикером. Многие американские СМИ обратили внимание на признаки конфликта спикера с председателем бюджетного комитета Палаты представителей Джоди Аррингтон. По данным The New York Times, господин Аррингтон «пытался осторожно выяснить у коллег, не готовы ли они поддержать республиканца №2 в Палате представителей Стива Скалиса из Луизианы» для переизбрания спикера.

Это для господина Маккарти очень тревожный сигнал, поскольку по сделке, которую он подписал с крайне правыми, вопрос о его состоятельности может поднять даже один конгрессмен. В этих условиях любая осечка спикера может привести к печальным последствиям для него и для его партии.

Екатерина Мур, Вашингтон