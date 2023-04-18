Над США опять навис потолок

В политическую повестку США вновь вернулась тема угрозы дефолта. Добиваясь согласия Белого дома на очередное поднятие потолка госдолга, спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти пошел на нестандартный шаг — обратился к инвесторам, чтобы те оказали давление на администрацию Джо Байдена. Консерваторы просят сокращения расходов и более ответственной экономической политики. Демократы тем временем требуют «не брать экономику в заложники» и утверждают: в пропасть США ведут не они, а республиканцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (в центре)

Фото: J. Scott Applewhite / AP Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (в центре)

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Конгресс США в понедельник вернулся с парламентских каникул и сразу же оказался охвачен острыми межпартийными противоречиями. Все началось с того, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти направился на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Анонсируя свое выступление, он написал в Twitter: «Президент Рональд Рейган выступил на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1985 году, чтобы поделиться своим взглядом на американское процветание. Завтра утром я сделаю то же самое… чтобы обозначить насущную необходимость ответственного поднятия потолка долга».

В своем обращении в понедельник политик обрушился с жесткой критикой на президента Джо Байдена, обвинив его в бездействии. «Господин президент, при всем уважении, довольно! Не так должен действовать лидер свободного мира. А без всяких условий увеличение лимита долга не пройдет. Но поскольку президент продолжает скрываться, республиканцы в Палате представителей примут меры»,— предупредил Кевин Маккарти.

Он продолжил, что «в ближайшие недели» Палата представителей проголосует за законопроект о поднятии потолка долга на следующий год, который сулит «налогоплательщикам экономию триллионов долларов, сделает страну менее зависимой от Китая, сократит высокую инфляцию, не затрагивая программы социального обеспечения и медицинской помощи».

По предложению, озвученному господином Маккарти, готовящийся план будет направлен на ограничение федеральных расходов с предложениями вернуть дискреционные уровни финансирования к состоянию 2022 года при ограничении роста расходов на уровне 1% в ближайшие десять лет.

Господин Маккарти добавил, что речь идет о временном предложении, которое позволит Америке исполнять свои обязательства до 2024 года. Потом переговоры возобновятся. В настоящий момент запасов прочности в части обеспечения внешних обязательств у американского Минфина осталось до июля текущего года максимум. Об этом предупреждала глава ведомства Джанет Йеллен. При отсутствии подвижек Соединенным Штатам будет грозить дефолт по внешним долгам.

Кевин Маккарти и Джо Байден после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс провели встречу, на которой обсудили в том числе и вопрос госдолга. Обе стороны оценивали ее как продуктивную. «Но, к сожалению, я не получил никаких известий от Белого дома с момента нашей самой первой встречи»,— отметил спикер. И обвинил американского лидера в том, что именно из-за его нерасторопности США могут столкнуться «с первым дефолтом в истории страны».

Господин Байден и его помощники с самого начала настаивали: Конгресс должен поднять потолок долга без каких-либо предварительных условий, но президент открыт для отдельных дискуссий по федеральному бюджету — как только спикер Маккарти представит официальное предложение по нему. Однако этого до сих пор не произошло.

Еще в субботу, общаясь с журналистами, президент США заявил: «Конечно, я поговорю с ним (Кевином Маккарти.— “Ъ”). Покажите мне его бюджет. Это уже надоевшая всем фраза "покажи мне свой бюджет"».

Джо Байден продолжил: договоренность была именно такой, что обе стороны готовят бюджетные предложения, а потом их обсуждают.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что спикер Маккарти занимается «опасной практикой» — «взял в заложники экономику». Более того, как добавил господин Бейтс, спикер «снова не смог четко обозначить, что предлагают республиканцы в Палате представителей и за что будут голосовать». Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер тоже вторил в этот день Белому дому: «Президент Байден и я будем рады встретиться со спикером, когда ему будет что сказать о плане… Что нам с ним обсуждать сейчас — мебель?» Кроме того, продолжал недоумевать господин Шумер, «спикер Маккарти выступил с ужасной идеей: отложить дело всего на один год и снова пережить тот же кризис».

А вот лидер республиканцев Митч Макконнелл в Сенате считает иначе. На политика, который вернулся в Капитолий после пяти с половиной недель отсутствия по болезни, республиканцы возлагают немало надежд. Предполагается, что именно он может найти общий язык с Белым домом. По крайней мере ранее господину Макконнеллу это неплохо удавалось: он сыграл решающую роль в предотвращении дефолта в 2011 и в 2021 годах.

До сих пор политик оставался в стороне, но в понедельник вступил в бой, раскритиковав отказ президента США вести переговоры по госдолгу. «Президент Байден не может затыкать уши пальцами и отказываться слушать, говорить или вести переговоры. И американцы это знают. Белому дому нужно перестать терять время и начать переговоры»,— настаивал лидер республиканцев в Сенате.

Ставки сейчас как никогда высоки. Рынки крайне негативно реагировали, когда республиканцы в 2011 году использовали схожую тактику. Речь может идти об опасных манипуляциях на фоне угрозы рецессии американской экономики.

При этом вероятность самого дефолта пока оценивается как низкая — на 24 февраля она составляла 11,3% по сравнению с 3,3% в начале года.

Екатерина Мур, Вашингтон