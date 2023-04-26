«Главная проблема не в его возрасте, каким бы преклонным он ни был»

Решение Джо Байдена повторно выставить свою кандидатуру на выборах президента США не было неожиданностью, но тем не менее стало едва ли не самым обсуждаемым событием недели. Аналитики и журналисты, похоже, не сомневаются, что президент США поставит во главу угла своей предвыборной кампании борьбу с Дональдом Трампом или трампистами. Куда больше сомнений у них в том, что эта тактика поможет ему победить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В духе новых традиций в американской президентской политике Джо Байден объявил о своей кандидатуре в президенты в заранее записанном, тщательно подготовленном видео, которое жестко удерживает девиз новой кампании.

На первых кадрах запечатлен Капитолий в клубах слезоточивого газа, в разгар штурма сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года. Следующий кадр — участник акции за право на аборты у здания Верховного суда.

Это не теплые воспоминания о четырех годах президентства господина Байдена… а суровое предостережение о конфликтах и опасностях.

После этого господин Байден быстро переходит к заявлению об успехах в защите личных свобод американцев, которым, по утверждению республиканцев, президент и его коллеги-демократы часто угрожают…

Звучат и предупреждения об угрозе со стороны республиканцев для правительственной программы социального обеспечения, о попытках запрещать книги и «указывать людям, кого им следует любить».

Ключевая фраза, которая, по мнению многих, должна была стать центральной в предвыборной кампании мистера Байдена — «Давайте доведем эту работу до конца» — появляется только в самом конце ролика. И вместо этого главная мысль послания звучит как будто бы так: «Давайте покончим с Дональдом Трампом и республиканцами».

80-летний ветеран опубликовал видео, призывая избирателей дать ему возможность пойти на второй срок, чтобы «закончить начатую работу».

Слишком многого он хочет от глубоко расколовшейся нации. Большинство избирателей вообще не хотят, чтобы Байден снова боролся за выдвижение от Демократической партии на выборы президента, и их мало интересует повторное воспроизведение выборов 2020 года с участием его предшественника-провокатора…

Байден надеется успокоить эти опасения, рассказывая в ходе кампании о достижениях своего первого президентского срока, начиная с исторических инвестиций в инфраструктуру и реформы производства и заканчивая снижением расходов на здравоохранение и сплочением Запада против войны в Украине.

У него также есть крепкий послужной список побед над Трампом, который, возможно, является единственной силой, более всего объединяющей демократов. И точно так же, как он сделал на прошлогодних промежуточных выборах, президент будет стремиться выставить Республиканскую партию экстремистами, которые пытаются отменить все.

Это вполне может обернуться переигровкой выборов 2020 года — только теперь Трамп еще слабее, маргинальнее, нелюбимее, он отныне навсегда связан с памятью о событиях 6 января и лишен того, в чем когда-то были его новизна и занимательность, и сводится лишь к бессвязному каталогу личных обид. С таким противником, может, даже и неважно, если Байден (со своей стороны.— «Ъ») сможет предложить лишь серию обаятельных анахронизмов или свои фотографии в солнцезащитных очках и с широкой улыбкой.

Все, что могут предложить республиканцы,— это одержимость сексом и дешевое мошенничество, выставляя ряд кандидатов на государственные и федеральные должности, которые разговаривают как сборище продавцов змеиного жира и фетишистов огнестрельного оружия. Байден вступает в 2024 год не особенно сильным. Но зато республиканцы сейчас особенно слабы.

Главная проблема не в его возрасте, каким бы преклонным он ни был. Нет. Проблемы его совсем в другом. Начать с того, что за последние четыре месяца появились признаки недовольства президентом со стороны части правительственного аппарата и спецслужб. Подумайте хотя бы о недавних пентагоновских утечках, которые серьезно ослабили Байдена… Да и внутри самой Демократической партии у него есть проблемы. В 2020 году он совершил чудо, создав священный альянс во имя антитрампизма. Нет уверенности в том, что он сумеет повторить это в 2024-м.

За последние… годы левые демократы не раз выражали разочарование в хозяине Белого дома, прежде всего из-за его неудовлетворительных попыток решить проблему нелегальной иммиграции. Критиковали его и в том, что касается защиты окружающей среды. Притом что он обещал в 2020 году «зеленые прорывы», в прошлом месяце он утвердил мегаплан по бурению на Аляске… Понятно, что президент снова постарается поставить почти все на антитрампизм. Но на этот раз у него уже есть недостаток — он уже проверен сам. Неудивительно, что, по последнему опросу NBC News, 51% избирателей-демократов не хотел бы, чтобы нынешний президент номинировался на второй срок. Эта цифра, возможно, отражает те далеко не блестящие результаты, которых добился Байден за первые два года в Белом доме.

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Решение Байдена отмечает эпилог политической карьеры, протянувшейся через полстолетия, и открывает дверь для новой конфронтации с Дональдом Трампом, который в 77 лет кажется, снова фаворитом Республиканской партии… Если схватка повторится, то опросы ожидают напряженную борьбу за каждый голос. Преклонный возраст Байдена будет, безусловно, одной из центральных тем кампании… Его возраст заставит и более внимательно изучать личность… вице-президента Камалы Харрис, которая разочаровывающе проявила себя на этой должности и чей рейтинг даже ниже, чем у самого Байдена… Демократы уверены в том, что угроза возвращения Трампа к власти затмит недостатки их кандидатов. Вступительный видеоролик Байдена включал запись штурма Капитолия и жесткую критику трампизма, особенно в его самом экстремистском варианте.

USA Today (Маклин, штат Виргиния, США)

Сразу после объявления о начале кампании по переизбранию президент Джо Байден погрузился в активную деятельность. Белый дом пригласил природоохранные организации, активистов движения за право на аборты, организации за либеральные права женщин, конгрессменов, глав региональных отделений партии и членов Национального комитета Демократической партии на целую серию телефонных совещаний. Затем Байден, по данным источников, в удаленном формате провел встречи с десятком губернаторов от Демократической партии, чтобы обсудить, как будет вестись кампания в штатах, где его поддержка не так очевидна. В частности, состоялись переговоры с губернаторами штатов Мичиган, Иллинойс, Пенсильвания и Нью-Мексико.

Все это напоминало тот шум и гам, который уже был в 2020 году при прошлой кампании Байдена. Но сейчас вообще-то на кону уже 2024 год. Повторение «битвы за душу Америки» — формулы, которая сработала четыре года назад, в возможном новом сражении против Дональда Трампа на этот раз может быть более сложной задачей на фоне того, как Байден пытается защитить свои заслуги в условиях растущего беспокойства по поводу экономики. И хотя демократам удалось успешно противостоять похожим проблемам в прошлом году во время промежуточных выборов в Конгрессе, опросы показывают, что экономика продолжает волновать избирателей больше всего. Ожидается, что уже к концу этой недели на ТВ начнут появляться ролики, в которых будет рассказано о его заслугах в восстановлении экономики,— и именно этот момент является наиболее уязвимым во всей кампании по переизбранию.

Президент Байден уже совершил большое дело, но поражение Дональда Трампа было достижением цели, которую он сам перед собой и поставил, что стало в итоге курсом всего его президентства. Теперь же, как сам президент признал в своем трехминутном видео, новая битва потребует гораздо больше сил, чтобы победить Трампа во второй раз.

Ведь после 2020 года произошло уже так много. «По всей стране экстремисты MAGA (Make America Great Again — лозунг трампистов.— “Ъ”) снова пытаются подорвать наши фундаментальные права на свободу»,— заявил господин Байден.

Но если ему все-таки удастся доказать избирателям, что он является противоядием от экстремизма, Байдену придется сделать все, чтобы закрепить свои достижения, такие как закон о развитии инфраструктуры, закон о развитии полупроводниковой индустрии и модернизацию избирательного законодательства.

Конечно, первый 80-летний президент в истории страны будет подвергаться травле за свой возраст. Но он может развеять все сомнения, давая больше интервью, проводя пресс-конференции и встречи с избирателями.

Больше чем когда-либо эти выборы станут референдумом о том, кто мы и кем хотим быть — как американцы. «Я знаю, что мы добрые достойные люди,— заявил Байден.— Я знаю, что мы являемся страной, которая верит в честность, где уважают друг друга». Вопрос лишь в том, сможет ли наша разорванная в клочья политика все еще соответствовать этим идеям.

Президент США (Джо Байден.— «Ъ») может предъявить некоторые успехи, но даже большинству его партии не нравится перспектива его второго срока на посту президента. Старый белый мужчина больше не соответствует их представлению о себе, и все же он — логичный кандидат… Демократы столкнулись с дилеммой. Партия, расколотая на левое и более умеренное крыло, хочет нового начала — но единства в том, в каком направлении ей нужно двигаться и кто должен стоять во главе, нет. Пока это так, Байден остается логичным выбором. В своей должности он пользуется авторитетом, а идеологически достаточно гибок, чтобы быть для всех как минимум приемлемым.

Одновременно с этим то, что он снова выставляет свою кандидатуру, препятствует тому, чтобы кто-либо другой вышел из тени и представил себя как альтернативу. Так что исходное положение такое же, как в 2020-м. Тогда демократы без особой охоты выбрали Байдена кандидатом: никто другой не смог убедить партийные массы, а ему поверили (как кандидату.— “Ъ”), который может победить Трампа. Оба фактора, видимо, сохранят значение и в 2024 году. До первого голосования еще остается много времени. Но если президент до тех пор не совершит серьезных ошибок, он снова станет кандидатом от демократов.

Первая сцена — нападение на Капитолий сторонников бывшего президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года. Первое слово — «свобода». Так начинается трехминутный ролик, в котором Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года… В видео только и говорится, что о ценностях и демократии, о «борьбе за душу Америки», и ни слова об экономике… Используемые слова — «права», «честность», «достоинство», «уважение», «равенство»...— все они должны контрастировать со словарным запасом, популярным среди праворадикальных сторонников MAGA… А главным доводом Джо Байдена… как и в 2020 году, снова будет неприятие оппонента.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик, Николай Зубов