Рост деловой активности в России оказался ниже декабрьских значений

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в январе составил 52,6 пункта против 53 пунктов в декабре, сообщает S&P Global. По мнению аналитиков, состояние российского производственного сектора улучшилось, но восстановление шло «самыми низкими темпами за последние три месяца».

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

В октябре 2022 года PMI обрабатывающих отраслей, по оценке S&P Global, составлял до 50,7 пункта, а в ноябре резко вырос до 53,2 пункта. Эти темпы роста достигали рекордных с января 2017 года показателей. Тем временем деловая активность в сфере услуг в РФ снижается третий месяц подряд.

Лаура Кеффер