Резников заявил, что Украина выходит на «финишную прямую» перед контрнаступлением

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина выходит на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он пояснил, что ключевые факторы в контранаступлении — наличие необходимого оружия, подготовленных военных, а также возможность восстановления расходуемого вооружения, амуниции и топлива.

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда»,— сказал Алексей Резников в эфире «24 канал».

28 апреля Алексей Резников заявил, что ВСУ завершают подготовку к контрнаступлению. Атаку беспилотника на нефтехранилище в Севастополе, которая произошла 29 апреля, назвали частью подготовки к контрнаступлению. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым.

По информации Politico, Белый дом готовится к возможной неудаче украинского контрнаступления, которое приведет к критике как внутри страны, так и за ее пределами. Источники Bloomberg говорили, что в успешности контрнаступления сомневаются и страны Европы.

Олеся Павленко