ВСУ назвали атаку на нефтехранилище в Севастополе подготовкой к контранаступлению

Глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала пожар на нефтехранилище в Севастополе, который произошел вчера, 29 апреля, в результате удара беспилотника. По словам Натальи Гуменюк, возникший пожар — элемент подготовки к контрнаступлению Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на нефтехранилище в Севастополе

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева Пожар на нефтехранилище в Севастополе

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

«И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают»,— сказала она во время телемарафона (цитата по УНИАН).

В результате пожара на нефтехранилище сгорели четыре цистерны, никто не пострадал. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что в направлении нефтяного резервуара было выпущено два беспилотника — один из них был сбит при помощи стрелкового оружия. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что «параллельно» с инцидентом в Севастополе над полуостровом пролетело два БПЛА. Оба были сбиты.

В день инцидента президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерены вернуть контроль над Крымским полуостровом. 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что ВСУ завершают подготовку к контрнаступлению. По его словам, к началу операции Украина «в целом» готова.

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