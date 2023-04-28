Застряли в позитиве

В прогнозе Банка России на 2023–2025 годы снижены показатели по инфляции — из-за более успешной, чем ожидалось, перенастройки импорта. Совет директоров ЦБ не изменил ключевую ставку, тем не менее обсуждение ее повышения с большой вероятностью продолжится и на следующем заседании. Причин для повышения инфляции в середине года больше, против нее играют временно действующие факторы — только их высокая инерция, как считает ЦБ, позволяет сдерживать инфляционное давление, которое нарастает медленнее прогнозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рекордно низкая инфляция весны 2023 года легко может стать избыточно высокой к осени

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рекордно низкая инфляция весны 2023 года легко может стать избыточно высокой к осени

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Решение состоявшегося в пятницу заседания совета директоров Банка России в очередной раз было предсказуемым. В измерении «год к году» потребительская инфляция в России снизилась в марте до уровня 3,5% годовых, в момент принятия решения ЦБ составляла, видимо, около 2,5% годовых — и хотя бы на символическом уровне повышать ключевую ставку Банка России на таком масштабном падении ценового индекса было бы некомфортно.

Впрочем, как поясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, вариант с повышением ставки совет все же рассматривал — наряду с одобренным решением оставить ее на уровне 7,5%.

Поэтому более интересным моментом в решении Банка России было то, на что он в том числе опирался, — ЦБ опубликовал пересмотренный макроэкономический прогноз регулятора на 2023–2025 годы. Напомним, в апреле макропрогноз, используемый для первичных расчетов бюджета на 2024–2026 годы, пересмотрело Минэкономики, базовый его вариант оценивается как достаточно оптимистичный, несмотря на то что министр экономики Максим Решетников уже заявил, что 1,2% роста ВВП в прогнозе его ведомства — это консервативный вариант развития событий, на практике рост может быть и больше. В прогнозе ЦБ динамика ВВП на 2023 год также пересмотрена (на 2024–2025 годы сохранилась в старых диапазонах) — ранее предполагалась нулевая динамика плюс-минус 1% роста ВВП, теперь — рост в пределах 0,5–2% ВВП. Впрочем, это скорее результат пересмотра Росстатом актуальных данных по 2022 году, которые оказались лучше первоначально зафиксированных. А вот пересмотр параметров инфляции на 2023 и 2024 год можно считать главной новостью заседания: несмотря на то что совет директоров ЦБ обсуждал или сохранение ставки, или ее повышение, прогноз по среднесрочной инфляции несколько снижен.

В прошлом прогнозе ждали среднегодовой инфляции 2023 году в пределах 4–5,3%, на 2024 год — 4,5–5,3%. В новом прогнозе среднегодовая инфляция этого года обозначена как 3,9–4,9% за 2023 год и 4,2–5,2% за 2024 год.

«Инфляция складывается чуть ниже нашего февральского прогноза, а динамика ВВП — выше» — так начала свое выступление на этот счет глава ЦБ. Ожидания по инфляции на декабрь 2023 года «год к году» — 4,5–6,5%.

Напомним, что совет директоров Банка России на своем заседании утверждает измененные параметры прогноза, но не занимается непосредственными расчетами, то есть на решение ЦБ новая версия прогноза не влияет, и это решение в самом прогнозе в течение ближайшего квартала прямо учитываться не может. Впрочем, зампред Банка России Алексей Заботкин специально уточнил, что, по мнению ЦБ, изменение прогноза на параметры денежно-кредитной политики не влияет. Но, в любом случае, в заявлении главы ЦБ (официальный комментарий совета директоров Банка России очень точно повторял тезисы предыдущего комментария по решению, в котором ключевая ставка также сохранялась на уровне 7,5%) сообщение о том, что регулятор может повысить ставку уже на следующем заседании (оно произойдет 9 июня), прозвучало более чем определенно — хотя чисто формально именно в июне вероятность этого с пересмотром инфляционных прогнозов на 2023 год должна была снизиться.

В комментариях представители ЦБ теперь уже очень подробно говорят о том, почему в Банке России считают необходимым опасаться высокой, а не низкой инфляции.

Факторы, понизившие инфляционный прогноз, считаются временными, причем их инерция ранее просто недооценивалась. Основным считается лучшая, чем можно было ожидать, ситуация с импортом.

«Увеличение текущих темпов прироста цен сдерживалось рядом факторов. С одной стороны, это продолжающаяся адаптация российской экономики к внешним торговым и финансовым ограничениям. С другой стороны, это высокий уровень запасов по ряду товарных групп и в целом умеренная динамика потребительского спроса. На этом фоне произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен»,— говорится в пресс-релизе совета директоров ЦБ. Другие факторы — хороший урожай 2022 года, по-прежнему высокая норма сбережений домохозяйств. Последняя снизилась, но создает пока умеренный, а не высокий спрос — хотя есть признаки, например, повышенные объемы хранения средств на текущих счетах вместо депозитов, что спрос далее будет расти. Инфляционное давление, по словам Эльвиры Набиуллиной, будет медленно нарастать к концу года — собственно, логика всех последних обсуждений на совете директоров ЦБ, видимо, сводится к тому, что текущего уровня ставки может хватить для возвращения индекса к цели в 4% в 2024 году или же ставку надо поднять, чтобы индекс в 2024 году эту цель не «перелетел».

ЦБ специально уточняет, что текущие решение и прогноз опираются в том числе на известные сейчас параметры бюджетной конструкции на 2023–2025 годах — если структурный дефицит бюджета вырастет и если правительство решит занимать и тратить больше, это будет проинфляционным фактором (то есть, при прочих равных, соответствовать более высокой ставке ЦБ). Пока же, как заявил министр финансов Антон Силуанов, ненефтегазовые доходы бюджета РФ на 2023 год «выше планов» — это, если Белый дом не решится их быстро тратить, в общем случае станет дополнительным антиинфляционным фактором.

Дмитрий Бутрин