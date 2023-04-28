Цены тормозят о мировую экономику

После роста на 45% в прошлом году сырьевые цены в этом году могут снизиться на 21% — в первую очередь это будет вызвано ослаблением спроса на фоне замедления роста мировой экономики, прогнозируют эксперты Всемирного банка. В стоимости энергетических товаров эта коррекция уже произошла: по итогам первого квартала цены на энергосырье снизились на 20%, в том числе нефтяные — на 8%. Ослабление в экономике зафиксировала и опубликованная вчера статистика по ВВП США за первый квартал — эксперты не исключают «мягкой рецессии» в крупнейшей экономике мира на фоне высоких ставок, пока же данные указывают на замедление темпов ее роста.
Прошлогодний рост сырьевых цен сменился ощутимой коррекцией вслед за общим торможением мировой экономики
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Мировые цены на сырьевые товары в первом квартале снизились на 14% — к концу марта их уровень опустился на 32% в сравнении с пиковыми значениями, достигнутыми в июне 2022 года (в прошлом году сырье подорожало на 45%), что нивелировало большую часть роста цен, произошедшего с начала военной операции РФ на Украине, говорится в обзоре Всемирного банка о состоянии сырьевых рынков. К концу года снижение цен может ускориться до 21% — спад будет связан в первую очередь с замедлением мировой экономики, а также с перенаправлением поставок сырья, ограниченных санкциями. Однако более высокая активность в промышленном секторе Китая, как и геополитические риски и неблагоприятные погодные условия, может поддержать цены на энергосырье и металлы.
Стоимость энергетических товаров в этом году может снизиться на 26%, при этом большая часть спада уже произошла в первом квартале (минус 20%), фиксируют в ВБ. Цены на газ в Европе и США могут снизиться вдвое (тем не менее в ЕС они будут втрое превышать средний уровень 2015–2019 годов), а стоимость угля, как ожидается, сократится на 42%. По нефти прогноз банка на этот год — $84 за баррель, это на 16% меньше, чем в среднем в 2022 году. В первом квартале 2023-го средняя цена нефти составила $81 за баррель, минус 8% квартал к кварталу. Заметим, стоимость барреля марки Brent в начале недели снизилась до уровня конца марта ($78 за баррель), несмотря на объявленное дополнительное сокращение добычи странами ОПЕК+ на 1,1 млн баррелей в сутки начиная с мая.
Цены на продовольствие после роста до рекордных уровней в 2022-м в этом году также могут снизиться на 8%, однако в первом квартале дешевела лишь пшеница (минус 5%), а годовая инфляция в продовольственном секторе в феврале в среднем составляла 20% — это самый высокий уровень за последние 20 лет. Отчасти давление на цены ослабнет вслед за удешевлением удобрений — их стоимость может упасть на 37% после роста на 55% в прошлом году (в итоге индекс снизится до сопоставимого с 2021 годом уровня). Продукция металлургии, по прогнозу ВБ, также может подешеветь на 8% после краткосрочного роста в начале года на ожиданиях роста активности из-за «открытия» Китая, которые не оправдались в полной мере.
Опубликованные вчера данные о динамике ВВП США в первом квартале также оказались хуже ожиданий: показатель увеличился на 1,1% в годовом исчислении (год к году на 1,6%) против ожидавшихся аналитиками 2% (в четвертом квартале прошлого года рост составил 2,6%). Потребление выросло на 3,7%, капвложения сократились на 0,4%, но самый большой негативный эффект на итоговый результат оказало сокращение запасов. В Capital Economics ожидают, что рост ставок ФРС и банков и ухудшение условий кредитования приведут к более выраженному спаду в инвестициях и «мягкой рецессии», но отмечают, что пока макроиндикаторы указывают скорее на замедление роста, чем на его коллапс.
«Статистика не вызывала какой-либо негативной краткосрочной реакции на рынке акций США или в нефтяных котировках сразу после выхода, но показала, что индекс расходов на личное потребление (PCE), исключающий цены на энергоносители и еду, показал рост на 4,9% за квартал против 4,4% в четвертом квартале прошлого года, отмечает аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. Он полагает, что у ФРС теперь есть все основания, чтобы повысить ставку на заседании 3 мая, а вероятность понижения ставок до конца 2023 года представляется все менее реалистичной. Сама ФРС, согласно протоколу последнего заседания, ожидает «мягкой рецессии» в США до конца года и рост в целом по году на 0,4% — это существенно ниже оценок экономистов и банков.