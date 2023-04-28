Цены тормозят о мировую экономику

После роста на 45% в прошлом году сырьевые цены в этом году могут снизиться на 21% — в первую очередь это будет вызвано ослаблением спроса на фоне замедления роста мировой экономики, прогнозируют эксперты Всемирного банка. В стоимости энергетических товаров эта коррекция уже произошла: по итогам первого квартала цены на энергосырье снизились на 20%, в том числе нефтяные — на 8%. Ослабление в экономике зафиксировала и опубликованная вчера статистика по ВВП США за первый квартал — эксперты не исключают «мягкой рецессии» в крупнейшей экономике мира на фоне высоких ставок, пока же данные указывают на замедление темпов ее роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прошлогодний рост сырьевых цен сменился ощутимой коррекцией вслед за общим торможением мировой экономики

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Прошлогодний рост сырьевых цен сменился ощутимой коррекцией вслед за общим торможением мировой экономики

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мировые цены на сырьевые товары в первом квартале снизились на 14% — к концу марта их уровень опустился на 32% в сравнении с пиковыми значениями, достигнутыми в июне 2022 года (в прошлом году сырье подорожало на 45%), что нивелировало большую часть роста цен, произошедшего с начала военной операции РФ на Украине, говорится в обзоре Всемирного банка о состоянии сырьевых рынков. К концу года снижение цен может ускориться до 21% — спад будет связан в первую очередь с замедлением мировой экономики, а также с перенаправлением поставок сырья, ограниченных санкциями. Однако более высокая активность в промышленном секторе Китая, как и геополитические риски и неблагоприятные погодные условия, может поддержать цены на энергосырье и металлы.

Стоимость энергетических товаров в этом году может снизиться на 26%, при этом большая часть спада уже произошла в первом квартале (минус 20%), фиксируют в ВБ. Цены на газ в Европе и США могут снизиться вдвое (тем не менее в ЕС они будут втрое превышать средний уровень 2015–2019 годов), а стоимость угля, как ожидается, сократится на 42%. По нефти прогноз банка на этот год — $84 за баррель, это на 16% меньше, чем в среднем в 2022 году. В первом квартале 2023-го средняя цена нефти составила $81 за баррель, минус 8% квартал к кварталу. Заметим, стоимость барреля марки Brent в начале недели снизилась до уровня конца марта ($78 за баррель), несмотря на объявленное дополнительное сокращение добычи странами ОПЕК+ на 1,1 млн баррелей в сутки начиная с мая.

Цены на продовольствие после роста до рекордных уровней в 2022-м в этом году также могут снизиться на 8%, однако в первом квартале дешевела лишь пшеница (минус 5%), а годовая инфляция в продовольственном секторе в феврале в среднем составляла 20% — это самый высокий уровень за последние 20 лет. Отчасти давление на цены ослабнет вслед за удешевлением удобрений — их стоимость может упасть на 37% после роста на 55% в прошлом году (в итоге индекс снизится до сопоставимого с 2021 годом уровня). Продукция металлургии, по прогнозу ВБ, также может подешеветь на 8% после краткосрочного роста в начале года на ожиданиях роста активности из-за «открытия» Китая, которые не оправдались в полной мере.

Опубликованные вчера данные о динамике ВВП США в первом квартале также оказались хуже ожиданий: показатель увеличился на 1,1% в годовом исчислении (год к году на 1,6%) против ожидавшихся аналитиками 2% (в четвертом квартале прошлого года рост составил 2,6%). Потребление выросло на 3,7%, капвложения сократились на 0,4%, но самый большой негативный эффект на итоговый результат оказало сокращение запасов. В Capital Economics ожидают, что рост ставок ФРС и банков и ухудшение условий кредитования приведут к более выраженному спаду в инвестициях и «мягкой рецессии», но отмечают, что пока макроиндикаторы указывают скорее на замедление роста, чем на его коллапс.

«Статистика не вызывала какой-либо негативной краткосрочной реакции на рынке акций США или в нефтяных котировках сразу после выхода, но показала, что индекс расходов на личное потребление (PCE), исключающий цены на энергоносители и еду, показал рост на 4,9% за квартал против 4,4% в четвертом квартале прошлого года, отмечает аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. Он полагает, что у ФРС теперь есть все основания, чтобы повысить ставку на заседании 3 мая, а вероятность понижения ставок до конца 2023 года представляется все менее реалистичной. Сама ФРС, согласно протоколу последнего заседания, ожидает «мягкой рецессии» в США до конца года и рост в целом по году на 0,4% — это существенно ниже оценок экономистов и банков.

Татьяна Едовина