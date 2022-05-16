Reebok продали по-партнерски

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Как выяснил “Ъ”, российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 млрд руб., но не исключают, что сумма сделки оказалась в три раза меньше. Иностранным компаниям сейчас в принципе сложно продать бизнес в РФ. Но FLO получил контроль над торговыми точками Reebok после подписания с сетью соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Бизнес Reebok в РФ перешел турецкому FLO Retailing, сообщил “Ъ” один из консультантов на рынке торговой недвижимости. Собеседник “Ъ”, близкий к FLO, подтвердил, что сделка уже закрылась и по ее итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok. По его словам, новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok. В FLO Retailing и Reebok на запрос “Ъ” не ответили.

Компания FLO Retailing основана в начале 1960-х годов Ахметом Зийланом и сейчас работает в 21 стране. Управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте 2022 года бренд продан американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд. На сайте ABG указано, что из-за военной операции РФ на Украине компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке. В ABG и Adidas на запрос “Ъ” также не ответили.

В России Reebok по-прежнему контролируется через ООО «Адидас», чья выручка в 2021 году составила 55,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,9 млрд руб., следует из «СПАРК-Интерфакс». По данным сервиса 2ГИС, в крупных городах РФ работает не менее 117 монобрендовых магазинов Reebok. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость сети в 1,5 млрд руб., но не исключает, что сумма сделки составила не более 500 млн руб.: «Активы в России продать сейчас крайне сложно. Reebok удалось найти партнера, у которого сохраняются бизнес-интересы в России». Как сообщало 12 мая турецкое издание Yeni Safak, Reebok подписал с FLO соглашение, в рамках которого турецкий концерн будет производить продукцию бренда для 12 стран.

Господин Бурмистров не исключает, что сделка по продаже российского бизнеса Reebok структурировалась на условиях передачи бизнеса в управление с отложенными во времени платежами. Гендиректор сети Damat-Tween в РФ Эмиль Оруджлу также полагает, что сделка Reebok и FLO заключена с дисконтом. Предыдущий владелец марки — Adidas — долгое время считал свои проекты в России неуспешными, рассказал он.

FLO может использовать приобретенные торговые объекты Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов, не исключает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. В 2021 году сообщалось, что концерн хочет выйти на российский рынок и развивать здесь, в частности, марки Kinetix, Polaris и Nine West.

В одном из маркетплейсов сообщили “Ъ”, что они продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибутора, информации о смене поставщика они не получали. Собеседник “Ъ” из числа крупных ритейлеров заявил, что крупные спортивные бренды Adidas, Nike, Reebok прекратили поставки в Россию, сейчас распродаются товарные запасы, а в дальнейшем российские сети намерены заместить ушедшие бренды продукцией собственных торговых марок. Никаких западных санкций на продажу в РФ одежды и обуви массового сегмента нет, поэтому такие товары будут и дальше продаваться в стране, уверена Анна Лебсак-Клейманс. Дистрибуторам, по ее словам, надо только решить вопросы со стабильными платежами и наладить нарушенную логистику.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова