Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reebok продали по-партнерски

Российский бизнес сети перешел к турецкому холдингу

Как выяснил “Ъ”, российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 млрд руб., но не исключают, что сумма сделки оказалась в три раза меньше. Иностранным компаниям сейчас в принципе сложно продать бизнес в РФ. Но FLO получил контроль над торговыми точками Reebok после подписания с сетью соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Бизнес Reebok в РФ перешел турецкому FLO Retailing, сообщил “Ъ” один из консультантов на рынке торговой недвижимости. Собеседник “Ъ”, близкий к FLO, подтвердил, что сделка уже закрылась и по ее итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok. По его словам, новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok. В FLO Retailing и Reebok на запрос “Ъ” не ответили.

Компания FLO Retailing основана в начале 1960-х годов Ахметом Зийланом и сейчас работает в 21 стране. Управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте 2022 года бренд продан американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд. На сайте ABG указано, что из-за военной операции РФ на Украине компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке. В ABG и Adidas на запрос “Ъ” также не ответили.

В России Reebok по-прежнему контролируется через ООО «Адидас», чья выручка в 2021 году составила 55,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,9 млрд руб., следует из «СПАРК-Интерфакс». По данным сервиса 2ГИС, в крупных городах РФ работает не менее 117 монобрендовых магазинов Reebok. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость сети в 1,5 млрд руб., но не исключает, что сумма сделки составила не более 500 млн руб.: «Активы в России продать сейчас крайне сложно. Reebok удалось найти партнера, у которого сохраняются бизнес-интересы в России». Как сообщало 12 мая турецкое издание Yeni Safak, Reebok подписал с FLO соглашение, в рамках которого турецкий концерн будет производить продукцию бренда для 12 стран.

Господин Бурмистров не исключает, что сделка по продаже российского бизнеса Reebok структурировалась на условиях передачи бизнеса в управление с отложенными во времени платежами. Гендиректор сети Damat-Tween в РФ Эмиль Оруджлу также полагает, что сделка Reebok и FLO заключена с дисконтом. Предыдущий владелец марки — Adidas — долгое время считал свои проекты в России неуспешными, рассказал он.

FLO может использовать приобретенные торговые объекты Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов, не исключает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. В 2021 году сообщалось, что концерн хочет выйти на российский рынок и развивать здесь, в частности, марки Kinetix, Polaris и Nine West.

В одном из маркетплейсов сообщили “Ъ”, что они продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибутора, информации о смене поставщика они не получали. Собеседник “Ъ” из числа крупных ритейлеров заявил, что крупные спортивные бренды Adidas, Nike, Reebok прекратили поставки в Россию, сейчас распродаются товарные запасы, а в дальнейшем российские сети намерены заместить ушедшие бренды продукцией собственных торговых марок. Никаких западных санкций на продажу в РФ одежды и обуви массового сегмента нет, поэтому такие товары будут и дальше продаваться в стране, уверена Анна Лебсак-Клейманс. Дистрибуторам, по ее словам, надо только решить вопросы со стабильными платежами и наладить нарушенную логистику.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...