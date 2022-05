Reebok продали по-партнерски

Как выяснил “Ъ”, российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 млрд руб., но не исключают, что сумма сделки оказалась в три раза меньше. Иностранным компаниям сейчас в принципе сложно продать бизнес в РФ. Но FLO получил контроль над торговыми точками Reebok после подписания с сетью соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран.

Бизнес Reebok в РФ перешел турецкому FLO Retailing, сообщил “Ъ” один из консультантов на рынке торговой недвижимости. Собеседник “Ъ”, близкий к FLO, подтвердил, что сделка уже закрылась и по ее итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok. По его словам, новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok. В FLO Retailing и Reebok на запрос “Ъ” не ответили.

Компания FLO Retailing основана в начале 1960-х годов Ахметом Зийланом и сейчас работает в 21 стране. Управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.