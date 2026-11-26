Денис Штенгелов (состоит в экстремистском и запрещенном объединении) основал группу компаний «КДВ», в которую входили бренды «Кириешки», «Яшкино» и другие. В 2025 году по иску Генпрокуратуры его имущество было обращено в доход государства, а сам бизнесмен и его семья признаны экстремистским объединением с запретом деятельности. Впоследствии Штенгелов и его отец были внесены в перечень террористов и экстремистов. В январе 2026 года головная компания холдинга «Кондитерус Ком» перешла под управление «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).