Суд взыскал с основателя холдинга КДВ 5,4 млрд рублей
Арбитражный суд Томской области в четверг удовлетворил иск структур томского холдинга «КДВ Групп» — АО «КДВ», АО «Боавишта» и АО «Кондитерус Ком» — к бывшему владельцу бизнеса Денису Штенгелову (состоит в экстремистском и запрещенном объединении). С ответчика в пользу истцов взыскано 5,45 млрд руб., мотивировочная часть решения пока не опубликована.
Исковое заявление поступило в суд 6 ноября. Требования заключались в признании недействительными четырех договоров займа, оформленных основателем холдинга в период с 2022 по 2024 год в размере 850,8 млн руб., 1 млрд руб., 1,6 млрд руб. и 1,99 млрд руб.
Денис Штенгелов (состоит в экстремистском и запрещенном объединении) основал группу компаний «КДВ», в которую входили бренды «Кириешки», «Яшкино» и другие. В 2025 году по иску Генпрокуратуры его имущество было обращено в доход государства, а сам бизнесмен и его семья признаны экстремистским объединением с запретом деятельности. Впоследствии Штенгелов и его отец были внесены в перечень террористов и экстремистов. В январе 2026 года головная компания холдинга «Кондитерус Ком» перешла под управление «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).
В конце октября 2026 года сменилось руководство всех трех компаний-истцов. «Кондитерус Ком» и КДВ возглавил Алексей Дуранин, а гендиректором «Боавишты» стала Мария Денисова. С конца сентября она также руководит компанией «Ярче», которая занимается финансовыми операциями холдинга.