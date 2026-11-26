Прямая линия с Путиным пройдет 10 декабря
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится в 12:00 мск 10 декабря. Мероприятие пройдет в формате совмещенной с прямой линией пресс-конференции. Собирать вопросы граждан будут с 00:00 мск 27 ноября до окончания программы 10 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.
Задать вопрос президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru, SMS- или MMS-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7–495–539–40–40 и +7–499–550–40–40, указано в сообщении. Обращения также будут принимать через специальное мобильное приложение.
Кроме того, текстовые и видеовопросы главе государства можно отправить через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» либо воспользоваться чат-ботом в мессенджере «Макс» (max.ru/moskvaputinu).
В прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялись 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Эфир продлился 4 часа 28 минут. За это время президент успел ответить более чем на сотню вопросов.