Задать вопрос президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru, SMS- или MMS-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7–495–539–40–40 и +7–499–550–40–40, указано в сообщении. Обращения также будут принимать через специальное мобильное приложение.