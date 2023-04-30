ЦИК Узбекистана признал конституционный референдум состоявшимся

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана признала референдум по поправкам в республиканскую конституцию состоявшимся. Число проголосовавших превысило 62% от числа зарегистрированных в списках граждан при необходимом пороге явки в 50%. Действующая конституция Узбекистана была принята в 1992 году, за минувшие годы поправки в нее вносились 15 раз.

«По состоянию на 13 часов (12:00 мск) число проголосовавших достигло 12 083 105, что составляет 62,24% числа внесенных в списки граждан. Это означает, что ЦИК имеет основания признать референдум состоявшимся»,— заявил журналистам глава республиканского ЦИКа Бахром Кучкаров (цитата по ТАСС).

Всего в списки избирателей внесено 19 млн 141 тыс. 914 граждан страны. Участки для голосования будут закрываться в 20:00 по местному времени.

Утром 30 апреля Узбекистан проводит референдум о поправках в основной закон республики. Предложенные изменения предусматривают продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству и пр. Новый вариант конституции также позволит действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться в третий раз подряд.

Григорий Лейба