Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦИК Узбекистана признал конституционный референдум состоявшимся

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана признала референдум по поправкам в республиканскую конституцию состоявшимся. Число проголосовавших превысило 62% от числа зарегистрированных в списках граждан при необходимом пороге явки в 50%. Действующая конституция Узбекистана была принята в 1992 году, за минувшие годы поправки в нее вносились 15 раз.

«По состоянию на 13 часов (12:00 мск) число проголосовавших достигло 12 083 105, что составляет 62,24% числа внесенных в списки граждан. Это означает, что ЦИК имеет основания признать референдум состоявшимся»,— заявил журналистам глава республиканского ЦИКа Бахром Кучкаров (цитата по ТАСС).

Всего в списки избирателей внесено 19 млн 141 тыс. 914 граждан страны. Участки для голосования будут закрываться в 20:00 по местному времени.

Утром 30 апреля Узбекистан проводит референдум о поправках в основной закон республики. Предложенные изменения предусматривают продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству и пр. Новый вариант конституции также позволит действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться в третий раз подряд.

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...