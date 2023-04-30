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Коммерсантъ FM
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В России открылись участки для голосования на конституционном референдуме в Узбекистане

В российских городах открылись первые участки для голосования по конституционному референдуму в Узбекистане, заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев. Предложенные поправки предусматривают продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству и пр. Новый вариант конституции также позволит действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться в третий раз подряд.

«Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге»,— сообщил господин Алоев (цитата по «РИА Новости»).

Принять участие в референдуме граждане республики смогут в посольстве в Москве и генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. Участки для голосования будут закрываться в 20:00 по местному времени. По данным ЦИК страны, принять участие в референдуме смогут более 19,7 млн человек.

Действующая конституция Узбекистана была принята в 1992 году. За эти годы поправки в нее вносились 15 раз.

Летом 2022 года из-за проекта поправок в суверенной республике Каракалпакстан начались протесты. Новый проект конституции предполагал ликвидацию суверенного статуса региона. В ходе выступлений пострадали более 200 человек, против 22 участников протестов возбудили уголовные дела. По итогам митингов власти решили сохранить суверенный статус Каракалпакстана.

Григорий Лейба

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