На Камчатке рядом с вулканом Шивелуч произошло землетрясение магнитудой 5

В районе вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Землетрясение произошло около 02:50 по местному времени (17:50 30 апреля мск) на глубине 2 км. Толчки ощущались в поселке Ключи, который является ближайщим к вулкану Шивелуч населенным пунктом.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось 10 апреля. В результате в регионе произошел сильнейший за последние 60 лет пеплопад. Также разрушился купол вулкана. За сутки 29 апреля в районе вулкана было зафиксировано 15 землетрясений.

Подробнее об извержении — в материале «Ъ» «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Олеся Павленко