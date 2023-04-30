Вблизи вулкана на Камчатке за сутки произошло 15 землетрясений

За минувшие сутки в районе вулкана Шивелуч на востоке Камчатки зафиксировано 15 землетрясений, максимальная магнитуда составила 4,2. Это следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Из данных следует, что все подземные толчки зафиксированы на расстоянии от 80 до 90 км от поселка Усть-Камчатск (население — 3,3 тыс. человек). Действующий вулкан Шивелуч расположен в 87 км от поселка.

Сообщение о последнем толчке появилось в 16:41 по местному времени (7:41 мск). Очаг залегал на глубине 3,9 км.

В региональном управлении МЧС, передает «РИА Новости», о пострадавших в результате землетрясений неизвестно.

Лусине Баласян