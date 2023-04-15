Купол вулкана Шивелуч разрушился в результате извержения

Из-за взрыва, произошедшего во время извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, разрушена большую часть его купола, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По его данным, на месте взрыва образовался большой кратер.

Видеоданные о последствиях взрыва получили сегодня, 15 апреля, после того, как в районе вулкана улучшилась погода. «Произошел направленный взрыв на юго-восток. Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра»,— заявил вулканолог Юрий Демянчук (цитата по «Интерфаксу»).

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось 10 апреля. Толщина слоя вулканического пепла от вулкана за четыре часа достигла 8,5 см. Этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет. В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада отключалось энергоснабжение. Росавиация предписала перевозчикам корректировать маршруты из-за извержения.

Подробности — в материале «Ъ» «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Лаура Кеффер