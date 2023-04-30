Эрдоган после своей болезни рассказал, что предвыборная кампания идет по плану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что чувствует себя хорошо после перенесенного на прошлой неделе желудочного гриппа. Господин Эрдоган отметил, что восстановил свою предвыборную кампанию.

«Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким телеканалам (перевод по ТАСС).

25 апреля Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо, когда давал интервью в прямом эфире. Некоторые СМИ утверждали, что он перенес инфаркт. Позже представители президента опровергли это. Официальной причиной плохого самочувствия господина Эрдогана назвали желудочный грипп.

После болезни Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в нескольких официальных мероприятиях в онлайн-режиме. 29 апреля господин Эрдоган впервые после болезни появился на публике. 30 апреля он провел первый после недомогания предвыборный митинг. Выборы президента Турции должны пройти 14 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президента Турции проверяют на крепость рукопожатия».

Олеся Павленко