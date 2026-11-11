Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

В других матчах дня «Виннипег» на своем льду победил «Нью-Джерси» со счетом 4:2. У проигравших результативный пас в свой актив записал Арсений Грицюк. Гол Ивана Проворова с передач Дмитрия Воронкова и Валерия Ничушкина не спас «Колумбус Блю Джекетс» от домашнего поражения «Флорида Пантерс» — 1:4. Алексей Торопченко из «Сент-Луис Блюз» отметился голевым пасом, его команда на своей площадке переиграла «Детройт Ред Уингс» со счетом 3:2. «Торонто Мейпл Лифс» потерпел четвертое поражение подряд. Канадский клуб дома уступил «Колорадо Эвеланш» — 3:6. Вратарь «Мейпл Лифс» Сергей Бобровский отразил 22 броска.