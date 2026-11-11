Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Монреалем» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» на выезде оказалась сильнее — 2:1 — «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победу в овертайме принесла шайба Кирилла Капризова.
Также у «Миннесоты» отличился Бобби Бринк. Автором единственного гола «Монреаля» стал Ник Сузуки. В гонке снайперов текущего сезона Кирилл Капризов с 17 шайбами занимает второе место. Его опережает немецкий форвард «Эдмонтон ойлерс» Леон Драйзайтль, на счету которого 18 голов.
«Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. В активе команды 30 очков в 20 встречах. «Монреаль», набравший 26 баллов по итогам 18 игр, располагается на второй строке Атлантического дивизиона.
В других матчах дня «Виннипег» на своем льду победил «Нью-Джерси» со счетом 4:2. У проигравших результативный пас в свой актив записал Арсений Грицюк. Гол Ивана Проворова с передач Дмитрия Воронкова и Валерия Ничушкина не спас «Колумбус Блю Джекетс» от домашнего поражения «Флорида Пантерс» — 1:4. Алексей Торопченко из «Сент-Луис Блюз» отметился голевым пасом, его команда на своей площадке переиграла «Детройт Ред Уингс» со счетом 3:2. «Торонто Мейпл Лифс» потерпел четвертое поражение подряд. Канадский клуб дома уступил «Колорадо Эвеланш» — 3:6. Вратарь «Мейпл Лифс» Сергей Бобровский отразил 22 броска.