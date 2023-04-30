Минэкономики: белорусский экспорт по итогам первого квартала восстановил потери от санкций

В 2023 году в белорусской экономике продолжается восстановительный рост, ежемесячно она прирастает примерно на 1,5 процентного пункта. Об этом сообщил министр экономики Белоруссии Александр Червяков, отметив, что наибольший экономический вклад дала промышленность.

«За первый квартал мы видим (положительную.— “Ъ”) динамику. Видим, как ведут себя отрасли. В целом экономика демонстрирует восстановительный рост»,— заявил министр в эфире телеканала ОНТ (цитата по БелТА). «Если говорить в целом за март, то мы экономику восстановили: темп роста — 100,8%»,— заявил господин Червяков, напомнив, что президент Александр Лукашенко поручить восстановить потери, связанные с санкциями.

«В прошлом году эту задачу по переориентации рынков и восстановлению потерь мы выполнили на 85%. В этом году за два месяца — практически 98%, а по кварталу мы полностью восстановим потери экспорта на внешних рынках»,— сообщил министр.

В феврале этого года Совет Евросоюза продлил на год ограничительные меры против Белоруссии, оставив ее под действием адресных экономических санкций, включая ограничения в финансовой сфере, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и другом. При этом товарооборот России и Белоруссии на фоне санкций в 2022 году вырос до рекордных $43 млрд.

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Мария Федотова