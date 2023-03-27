Россия и Белоруссия пришли к балансу

На фоне санкций в отношении России и Белоруссии их товарооборот в 2022 году вырос до рекордных $43 млрд. При этом, как было сообщено в понедельник, 27 марта, на заседании Совета министров Союзного государства, российские поставки сократились, а белорусские — в силу переориентации экспорта этой страны заметно выросли. Стороны подняли проблему высокой стоимости перевозки грузов — для ее решения обсуждаются инициативы в транспортно-логистической сфере, включая доступ белорусских компаний к каботажным перевозкам по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заседании Совета министров Союзного государства глава правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подвели баланс взаимной торговли двух стран

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На заседании Совета министров Союзного государства глава правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подвели баланс взаимной торговли двух стран

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Москве на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии премьер-министры этих стран Михаил Мишустин и Роман Головченко подвели итоги торгово-экономического сотрудничества в 2022 году. После роста товарооборота в 2021 году на 35% в 2022-м этот показатель прибавил 12%, достигнув значения $43,4 млрд. При этом российский экспорт в Белоруссию за год сократился на 7,7%, до $21,3 млрд, в то время как встречные поставки выросли сразу на 41,2%, до $22 млрд.

В результате впервые зафиксировано положительное для Минска сальдо торговли с Москвой.

В целом профицит внешней торговли Белоруссии объяснялся сокращением импорта в эту страну — российские поставки, отмечали ранее белорусские власти, компенсировали лишь половину потерь в торговле, вызванных как санкциями в отношении этой страны, так и введенным Минском ответным продовольственным эмбарго.

Михаил Мишустин отметил, что РФ помогла Белоруссии наладить альтернативные маршруты транзита в «дружественные» страны с использованием российской инфраструктуры. Впрочем, как отмечали ранее аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР), этот фактор хоть и оказал поддержку белорусскому экспорту, но не уберег от проседания физических объемов поставок за рубеж на 20% (по данным за январь—сентябрь). В ЕАБР отмечали, что свою роль в положительной динамике поставок в РФ в денежном выражении сыграла и «недооцененность белорусского рубля к российскому».

Также на заседании Совета министров была особо отмечена подорожавшая логистика — именно ее Роман Головченко называл причиной роста цен на товары, призвав усилить координацию в транспортной сфере, чтобы «сбить ценовой фактор».

По его словам, пакет соглашений в этой сфере уже есть — часть из них подписана, часть находится в высокой стадии готовности. Одно из потенциальных решений было названо на заседании. Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск обсуждают сроки, когда белорусские компании смогут начать выполнять каботажные перевозки по России. Решение этого вопроса пока остается предметом дискуссии — белорусские власти настаивают на более быстром доступе к российскому рынку перевозок. Также в Минске рассчитывают на дальнейшее снижение тарифов на грузоперевозки по железным дорогам в направлении российских портов. В целом же белорусский премьер призвал работать над остающимися ограничениями и барьерами (отметим, две недели назад сообщалось, что Россия сняла запрет на поставки продукции полусотни белорусских сельхозпредприятий).

Приоритетом на фоне санкций остается импортозамещение — в частности, посредством промышленной кооперации. Как сообщил Михаил Мишустин, сейчас власти двух стран способствуют реализации примерно 20 совместных проектов, прежде всего в сферах машиностроения и электроники. Известно, что на эти цели Россия предоставляет кредит Белоруссии на 105 млрд руб., речь идет о финансировании новых проектов, которые планируется реализовать в 2023–2024 годах. По словам Романа Головченко, в части промкооперации необходимо «выравнять условия» деятельности для предприятий двух стран, ускорить выполнение договоренностей о единой промышленной политике и создании правовых механизмов для признания технологических операций. Также белорусский премьер призвал «не распылять финансы, не создавать дублирующие производства».

Евгения Крючкова