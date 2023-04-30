Перемирие в Судане продлено на три дня

Силы быстрого реагирования Судана (СБР), вступившие в середине месяца в вооруженное противостояние с регулярной армией, объявили о продлении гуманитарного перемирия. Оно продлено сегодня, 30 апреля, и продлится три дня начиная с полуночи.

«В ответ на международные, региональные и местные призывы мы объявляем о продлении гуманитарного перемирия на 72 часа начиная с полуночи сегодняшнего вечера, чтобы открыть гуманитарные коридоры и облегчить передвижение гражданских»,— приводит агентство Reuters выдержку из заявления СБР.

Начавшийся 15 апреля вооруженный конфликт стал итогом затянувшейся борьбы за власть между военизированными СБР и ВС Судана. Иностранные государства вывозят из страны своих граждан, а армия и СБР регулярно объявляют перемирие. 29 апреля первую эвакуацию после начала конфликта завершили США, тогда сообщалось, что в результате конфликта погибли 528 мирных жителей, ранены 4599.

Предполагавшаяся ранее интеграция СБР в ВС являлась ключевым элементом переговоров по заключению соглашения, которое вернуло бы в Судан гражданское правление.

Подробнее о развитии конфликта читайте в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Мария Федотова