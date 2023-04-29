США провели первую эвакуацию после начала конфликта в Судане

Около 300 американцев добрались до города Порт-Судан в результате первой эвакуации, которую США провели из-за начавшихся в Судане 15 апреля вооруженных столкновений. Эвакуируемых сопровождали вооруженные беспилотники, сообщает AP.

Порт-Судан находится на Красном море на северо-востоке Судана, в городе есть международный аэропорт.

Американские БЛА обеспечили вооруженное сопровождение колонны автобусов, перевозивших от 200 до 300 американцев на расстояние 800 км в Порт-Судан, в течение нескольких дней, сообщает AP со ссылкой на официальные лица США.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что в автоколонне находились граждане США, местные жители, работающие на США, и граждане союзных стран. «Мы повторяем наше предупреждение американцам не ездить в Судан»,— отметил он.

22 апреля Силы специальных операций США ненадолго вылетели в столицу страны Хартум, чтобы вывезти по воздуху американских сотрудников посольства и другой американский правительственный персонал. Тем временем семьи застрявших в Судане американцев раскритиковали власти за нежелание эвакуировать примерно 16 тыс. граждан, которые хотят уехать.

Администрация президента Джо Байдена ранее предупредила, что не планирует присоединяться к другим странам в организации эвакуации для обычных американцев, которые хотели уехать, назвав это слишком опасным. Известно, что на местах в Судане не было сотрудников правительства США, оказывавших помощь конвою.

Представитель Госдепа Ведант Патель заявил 28 апреля, что менее 5 тыс. человек связались с департаментом по вопросу отъезда из Судана, при этом проверить, сколько человек находились в стране и хотели уехать, было невозможно. Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 апреля говорил, что «десятки» граждан США надеялись уехать, а большинство из тех, кто остался в Судане, имели двойное гражданство. «Мы отправили сообщения каждому гражданину США в Судане, который общался с нами во время кризиса, и предоставили конкретные инструкции о присоединении к этому конвою тем, кто был заинтересован в отправлении сухопутным путем»,— приводит AFP заявление Госдепа.

Вооруженные столкновения в Судане идут с середины апреля между военизированными Силами быстрого реагирования и регулярной армией. По данным на сегодня, 29 апреля, в результате конфликта погибли 528 мирных жителей, ранены 4599.

Подробнее о развитии конфликта читайте в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Мария Федотова