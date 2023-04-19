Армия Судана и Силы быстрого реагирования объявили о перемирии на 24 часа

Вооруженные силы Судана объявили о перемирии на 24 часа после аналогичного заявления Сил быстрого реагирования (СБР). Перемирие вступило в силу в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

В заявлении ВС Судана говорится, что перемирие принято в гуманитарных целях и будет соблюдаться при условии, что СБР также будут его придерживаться.

Ранее сегодня, 19 апреля, СБР объявили о перемирии на сутки с 18:00. «Мы подтверждаем нашу полную приверженность прекращению огня, и мы надеемся, что другая сторона будет соблюдать перемирие в соответствии с объявленным сроком»,— подчеркивается в заявлении организации в Twitter.

18 апреля ВС Судана объявили о заключении перемирия с СБР на сутки с 18:00, однако позднее в тот же день Associated Press, ссылаясь на Союз врачей Судана, сообщило, что боестолкновения противоборствующих сторон продолжились, несмотря на договоренности.

С прошлой недели в Судане происходит вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР. Его причиной стала планируемая интеграция последних в вооруженные силы страны, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению.

Оперативный центр Министерства здравоохранения Судана по чрезвычайным ситуациям сообщал о 270 погибших и более 2,6 тыс. раненых. Среди погибших и раненых — иностранные граждане и три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

Подробнее о столкновениях — в материале «Ъ» «Судные дни Судана».

Эрдни Кагалтынов