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От ФБР ушел, а в МВД пришел

Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс вернулся в Россию

Скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии и нелегально вернувшийся в Россию Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, добровольно явился в следственный департамент МВД, где в отношении него расследуется уголовное дело об отмывании денежных средств. После допроса, несмотря на избранную ранее меру пресечения в виде ареста, обвиняемого Усса отпустили под подписку о невыезде.

Артем Усс

Артем Усс

Фото: социальные сети

Артем Усс

Фото: социальные сети

Утром во вторник 40-летний Артем Усс в сопровождении своего адвоката явился в следственный департамент МВД. Фигурантом уголовного дела об отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ), сын губернатора Красноярского края стал 26 октября 2022 года. За девять дней до этого бизнесмена задержали в Италии по ходатайству американских властей.

В чем именно в России обвиняется Усс-младший, правоохранители держат в секрете. Не стал комментировать претензии к своему доверителю и его адвокат, лишь выразивший уверенность в том, что клиент ни в чем не виноват и следствие придет именно к такому выводу.

По данным “Ъ”, речь в деле идет о легализации денежных средств организованной группой, в которую входил и Артем Усс. Вменяемая на данный момент фигурантам в вину сумма составляет несколько десятков миллионов рублей.

Легализация, по некоторым данным, осуществлялась благодаря вложению похищенных средств в недвижимость. После допроса Артем Усс был отпущен следователем под подписку о невыезде, несмотря на непризнание своей вины и то, что ранее Мещанский райсуд Москвы санкционировал его заочный арест на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы.

Известно также, что основным фигурантом этого уголовного дела является некий Телегин, которому также 26 октября 2022 года было предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Вероятнее всего, речь идет о давнем деловом партнере сына губернатора Тимофее Телегине, которому в прошлом году следственный департамент МВД предъявил обвинение еще и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, в сговоре с заместителем директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилией Нургатиной господин Телегин, по версии следствия, похитил из бюджета около 160 млн руб. В частности, такую сумму ведомство выделило его компании «Абтроникс» в качестве субсидии за мнимое изобретение — детский конструктор «Поезд "Россия"». Расследование этого дела уже завершено, и сейчас фигуранты, включая Тимофея Телегина, знакомятся с материалами дела.

Подробнее об афере при создании игрушечного поезда «Россия»

Отметим, что за океаном претензии у спецслужб есть и к господину Телегину. По данным ФБР, с января 2018 года по сентябрь 2022 года группа россиян, в которую входили Артем Усс и Тимофей Телегин, занималась на территории США под прикрытием зарегистрированной в Германии компании NDA GmbH (торгует промышленным оборудованием) противоправной деятельностью. В отношении них выдвинуты обвинения в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий и все в том же отмывании денег.

Совершенно очевидно, что в России обвинение Уссу-младшему, которого сразу же объявили в розыск, а Генпрокуратура направила в Италию запрос о его выдаче на родину, было предъявлено с одной целью — не допустить экстрадиции в США.

Однако 21 марта 2023 года апелляционный суд Милана одобрил выдачу Артема Усса именно в США. А уже 24 марта находившийся под домашним арестом россиянин исчез из арендуемой в Милане квартиры. Все, что удалось выяснить местным карабинерам, так это то, что в бегстве обвиняемому помогали несколько человек, которые якобы связаны с российскими спецслужбами.

Как бы то ни было, но уже через несколько дней господин Усс оказался в России. Подробности своего бегства из Италии он раскрывать не стал. «РИА Новости» он лишь заявил, что «в эти несколько особо драматичных дней» рядом с ним были «сильные и надежные люди». Решение же бежать в Россию бизнесмен принял, разочаровавшись в итальянском суде, на беспристрастность которого он вначале рассчитывал.

Олег Рубникович

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