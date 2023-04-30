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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 431-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 30 апреля

Глава парламента Крыма пригрозил Украине жестким отпором в случае нападения на полуостров. Минэнерго Украины предупредило о повышении тарифов на электроэнергию. МИД Украины сообщил о прогрессе в переговорах по истребителям F-16. Поселок Суземка Брянской области был дважды обстрелян за эту ночь. При первом обстреле погибли два мирных жителя. Один жилой дом разрушен снарядом полностью, еще два разрушены частично. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:59. Twitter в субботу удалил запись заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева в его русскоязычном аккаунте.

10:38. «Нафтогаз» оставил неизменной цену на газ для населения до мая 2024 года.

10:30. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении физлиц и юрлиц, работающих на военно-промышленный комплекс России, готовится новый пакет санкций.

10:30. Для украинских военных будет «огромным испытанием» прорваться через построенную Россией линию обороны в ходе контрнаступления в Запорожской области, сообщает CNN.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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10:30. Бразилия, Индия, Пакистан, Египет и другие развивающиеся страны не хотят занимать одну из сторон в конфликте США и России, пишет газета The Washington Post со ссылкой утечку секретных документов американской разведки.

10:28. Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол Киева в Берлине Андрей Мельник считает возможным, чтобы Китай выступил посредником в нынешнем конфликте на Украине.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 430-й

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