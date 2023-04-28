Глава Минобороны Украины: в целом мы готовы к контрнаступлению

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны завершают подготовку к контрнаступлению. По его словам, к началу операции Украина «в целом» готова. Точную дату начала контрнаступления он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Heiko Becker, Reuters Алексей Резников

Фото: Heiko Becker, Reuters

«Подготовка подходит к концу. Помимо того что оружие предоставлено, его необходимо освоить. Техника обещана, подготовлена и частично доставлена. В целом мы готовы»,— сказал господин Резников в ходе онлайн-брифинга (цитата по AFP).

Отвечая на вопрос о датах проведения контрнаступления, Алексей Резников сказал: «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров, мы это сделаем». Его слова приводит Reuters.

27 апреля в интервью «РБК-Украина» Алексей Резников говорил, что ценность контрнаступления в неожиданности. Он уточнил, что чем дольше «враг» не будет знать об операции, тем больше вероятность, что она пройдет успешно. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, «элементами контрнаступления» являются активные штурмовые действия украинских войск в Бахмуте, Марьинке, на Авдеевском и Лиманском направлениях.

В марте Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. The New York Times со ссылкой на утекшие в интернет документы Пентагона писала, что Украина намерена подготовить 12 бригад по 4 тыс. военных в каждой, чтобы начать наступление в мае.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева