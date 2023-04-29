Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Yle подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. Он убежден, что Украина «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль». Сроки наступления он не назвал, но, как пишет Yle, считается, что оно запланировано на конец весны или начало лета.

Господин Зеленский отметил, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставлять ей оружие. «Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение»,— подчеркнул украинский президент. По его мнению, «другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны».

Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. По данным Newsweek, США ожидают начало украинского контрнаступления завтра, 30 апреля. The New York Times писала, что Украина намерена подготовить 12 бригад численностью по 4 тыс. военных в каждой, чтобы начать наступление в мае. Владимир Зеленский рекомендовал заменить раненых офицеров ВСУ военкомами из тыла.