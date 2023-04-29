Аксенов сообщил о двух сбитых над Крымом беспилотниках

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «параллельно» с ударом беспилотника в Севастополе над республикой пролетело два БПЛА. Один из них был сбит силами противовоздушной обороны, второй — «подавлен» средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет»,— написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Сегодня, 29 апреля, утром произошел пожар на резервуаре с топливом в Казачьей бухте в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что причиной возгорания стало попадание в резервуары двух беспилотников. Сейчас пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м, его планируют потушить к вечеру, никто не пострадал.

Лусине Баласян