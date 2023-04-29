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Коммерсантъ FM
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Медведев пожаловался Маску на то, что Twitter ограничил его запись про Польшу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его последней записи в англоязычном аккаунте. Пост, о котором идет речь, был посвящен российско-польским отношениям. Господин Медведев продублировал сообщение в русскоязычном профиле.

«Администрация "Твиттера" ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это еще раз здесь»,— написал экс-президент.

Запись зампред Совбеза подытожил фразой «и как тебе такое», отметив профиль владельца Twitter, американского предпринимателя Илона Маска. Далее господин Медведев заново приложил пост о дипотношениях РФ и Польши на трех языках (русском, английском и польском).

«Не вижу никакого смысла в сохранении дипломатических отношений с Польшей. Этого государства для нас существовать не должно до тех пор, пока там сплошные русофобы во власти и польские наемники на Украине. Последних нужно безжалостно истреблять, как вонючих крыс»,— указал господин Медведев.

Вечером 28 апреля МИД Польши сообщил о намерении изъять российскую недвижимость в стране. На следующее утро представители администрации Варшавы проникли в здание российской школы на ул. Клецкой и заблокировали ворота. На вывоз школьного имущества российскому диппредставительству дали семь дней. МИД РФ расценил происшедшее как захват и напомнил польским властям о Венской конвенции.

Григорий Лейба

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