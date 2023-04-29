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Коммерсантъ FM
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МИД России пригрозил Польше жесткой реакцией на ситуацию со школой при посольстве

Министерство иностранных дел России обвинило Польшу в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях. Сегодня, 29 апреля, власти Варшавы прибыли в школу при посольстве РФ, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания в пользу Польши.

Российский МИД расценивает произошедшее как «захват школы» и «очередное посягательство на дипломатическую недвижимость» России.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России»,— говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Вчера, 28 апреля, министерство иностранных дел Польши сообщило о планах изъять объекты недвижимости, которые Россия занимает на незаконных основаниях. Речь, в частности, шла о школе при посольстве РФ на улице Келецкой польской столицы, где сегодня полицейские начали процесс изъятия. Ворота заблокировали, чтобы из здания нельзя было вывезти имущество.

МИД Польши заявил о намерении передать недвижимость «законному владельцу» — Государственному казначейству — и разместить в этих зданиях пострадавших в результате боевых действий на Украине. Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что школу перенесут в другое здание. Действия польских властей он назвал противоправными.

Лусине Баласян

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