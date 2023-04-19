Финские власти сняли арест со здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Арест здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки отменен, сообщил изданию Yle представитель Управления по взысканию долгов Аки Виртанен. Оснований для изъятия собственности проверяющие не обнаружили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки

Фото: MKFI / Wikimedia Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки

Фото: MKFI / Wikimedia

Помещения и территорию, принадлежащие Российскому центру науки и культуры, финские приставы арестовали вечером 18 апреля. По данным Yle, меру предприняли в связи с санкциями Евросоюза: власти Финляндии должны были проверить, находятся ли земля и недвижимость в собственности или под контролем лиц, попавших в санкционные списки.

После ареста российский МИД направил Хельсинки ноту протеста, где заявил, что единственным собственником недвижимости является Российская Федерация. Дипломаты требовали разъяснить, как действия финских судебных приставов сообразуются с нормами международного права об иммунитете государственной собственности.

Центр науки и культуры в Хельсинки советские власти открыли в 1977 году. Основной целью организации стало содействие реализации российско-финских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов. На площадке центра проходили выставки и встречи с российскими деятелями, а также мероприятия с артистами из России.

Финское издание Helsingin Sanomat отмечало, что центр приостановил деятельность еще летом 2022 года. По информации газеты, сам центр и замороженные квартиры принадлежат Россотрудничеству.

Григорий Лейба