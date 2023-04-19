Финские власти сняли арест со здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Арест здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки отменен, сообщил изданию Yle представитель Управления по взысканию долгов Аки Виртанен. Оснований для изъятия собственности проверяющие не обнаружили.
Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки
Фото: MKFI / Wikimedia
Помещения и территорию, принадлежащие Российскому центру науки и культуры, финские приставы арестовали вечером 18 апреля. По данным Yle, меру предприняли в связи с санкциями Евросоюза: власти Финляндии должны были проверить, находятся ли земля и недвижимость в собственности или под контролем лиц, попавших в санкционные списки.
После ареста российский МИД направил Хельсинки ноту протеста, где заявил, что единственным собственником недвижимости является Российская Федерация. Дипломаты требовали разъяснить, как действия финских судебных приставов сообразуются с нормами международного права об иммунитете государственной собственности.
Центр науки и культуры в Хельсинки советские власти открыли в 1977 году. Основной целью организации стало содействие реализации российско-финских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов. На площадке центра проходили выставки и встречи с российскими деятелями, а также мероприятия с артистами из России.
Финское издание Helsingin Sanomat отмечало, что центр приостановил деятельность еще летом 2022 года. По информации газеты, сам центр и замороженные квартиры принадлежат Россотрудничеству.