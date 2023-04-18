Helsingin Sanomat сообщила об аресте здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Правоохранительные органы Финляндии арестовали участок и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Арест произведен в связи с санкциями Евросоюза, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MKFI / Wikimedia Фото: MKFI / Wikimedia

Арест имущества, отмечает издание,— временная мера, необходимая для выяснения того, кто контролирует участок и здание и подпадают ли эти лица под санкции. На это у уполномоченных органов есть три недели (начиная с 11 апреля, следует из документов управления по взысканию долгов). До этого времени России не разрешается распоряжаться замороженным имуществом или передавать его в залог.

Площадь арестованного участка, пишет издание, составляет 3326 кв. м. Также наложен арест на семь квартир в Хельсинки, «связанных с теми, кто находится под санкциями ЕС». Три из них расположены неподалеку от РЦНК. Площадь арестованных квартир варьируется от 36 до 175 кв. м. Стоимость некоторых из них, утверждает Helsingin Sanomat, составляет €200–300 тыс.

31 марта издание Talouselm сообщало, что в рамках санкций Евросоюза были заморожены счета РЦНК. Helsingin Sanomat отмечает, что центр приостановил деятельность еще летом 2022 года. По информации газеты, сам центр и замороженные квартиры принадлежат Россотрудничеству.

Центр науки и культуры в Хельсинки был открыт в 1977 году советскими властями. Основной целью организация считает содействие реализации российско-финских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов. Центр организовывает разнообразные выставки, встречи с важнейшими российскими деятелями и мероприятия с артистами из России.

Лусине Баласян