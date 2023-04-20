Петербуржцам начали рассылать электронные повестки

В Санкт-Петербурге, как и в Москве, начали рассылать электронные повестки в рамках эксперимента. Пока речь идет о тестировании и подготовке к осеннему призыву, когда заработает Единый реестр воинского учета, заявил 20 апреля главный военком Петербурга Сергей Качковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Призывники перед отправкой на прохождение военной службы в Вооруженных Силах России

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Призывники перед отправкой на прохождение военной службы в Вооруженных Силах России

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как передает «Фонтанка» с городского сборного пункта, где состоялась первая отправка призывников в войска, также прорабатывается вопрос оповещения с помощью SMS. В Петербурге планируют призвать порядка 3 тыс. человек. Господин Качковский подчеркнул, что призывников не отправят в зону боевых действий, однако они могут оказаться в приграничных областях.

Напомним, что депутат Госдумы Андрей Картаполов отмечал, что электронные повестки не будут иметь юридической силы в весенний призыв.

Подробнее о цифровом учете военнообязанных и запрете выезда из страны – в материале «Не думай о повестках свысока».

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