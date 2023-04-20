Петербуржцам начали рассылать электронные повестки

В Санкт-Петербурге, как и в Москве, начали рассылать электронные повестки в рамках эксперимента. Пока речь идет о тестировании и подготовке к осеннему призыву, когда заработает Единый реестр воинского учета, заявил 20 апреля главный военком Петербурга Сергей Качковский.
Призывники перед отправкой на прохождение военной службы в Вооруженных Силах России
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Как передает «Фонтанка» с городского сборного пункта, где состоялась первая отправка призывников в войска, также прорабатывается вопрос оповещения с помощью SMS. В Петербурге планируют призвать порядка 3 тыс. человек. Господин Качковский подчеркнул, что призывников не отправят в зону боевых действий, однако они могут оказаться в приграничных областях.
Напомним, что депутат Госдумы Андрей Картаполов отмечал, что электронные повестки не будут иметь юридической силы в весенний призыв.
Подробнее о цифровом учете военнообязанных и запрете выезда из страны – в материале «Не думай о повестках свысока».