Айтикоматы

Президент РФ Владимир Путин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать централизованную базу данных, в которой будет содержаться информация о всех военнообязанных россиянах. Минцифры предстоит создать IT-систему, в которую войдут наборы всевозможных данных о жизни военнообязанных граждан: от уровня их образования и места прописки до актуальных номеров мобильных телефонов, адресов электронной почты и сведений об имеющемся транспорте. Опрошенные “Ъ” эксперты называют предстоящий объем работ колоссальным и говорят, что синхронизация баз данных ведомств обойдется в миллиарды рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября подписал указ «О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», документ опубликован на портале правовой информации. Президент поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года «обеспечить формирование» системы, в которой будут содержаться сведения как о россиянах, состоящих на воинском учете, так и тех, кто обязан встать на учет, но не сделал этого.

Исключение сделано лишь для офицеров СВР и ФСБ — их данные в новую систему не попадут.

Судя по приложению к документу, в новую информационную систему будут интегрированы большие массивы данных МВД, ФНС, Росгвардии, Пенсионного фонда, Минобрнауки, Минпросвещения, Центризбиркома (ЦИК) и других ведомств, собирающих информацию о россиянах. Например, МВД предоставит данные о судимостях и местах регистрации граждан, Минздрав — о состоянии здоровья и зависимостях военнообязанных, ФНС передаст в информационный ресурс данные о недвижимости граждан и транспорте, которым они владеют, из систем Минспорта в него передадут данные о спортивных разрядах, из баз ЦИКа — о гражданах, имеющих статус депутатов или кандидатов в депутаты, и т. д.

Передачу актуальной информации о жизни россиян, как следует из документа, обеспечат и с помощью баз данных Минцифры: речь идет о номерах мобильных телефонов, а также адресах электронной почты, которые граждане прикрепили к своим аккаунтам на «Госуслугах» через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Координатором новой информационной системы, следует из документа, станет Минобороны.

Указ вступил в силу в день его подписания.

После начала частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года СМИ и правозащитные организации сообщали о многочисленных ошибках, которые допускали военные комиссариаты при рассылке повесток и предписаний. Например, повестки получали инвалиды-колясочники, получившие отсрочку IT-специалисты, негодные по состоянию здоровья, многодетные отцы и т. д. Формальный подход военкоматов к процедуре подвергался критике официальных лиц. Так, например, председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 24 сентября в своем открытом письме в адрес министра обороны Сергея Шойгу отмечал, что «военные комиссариаты нередко исходят из логики “палочной системы”».

На пути создания новой информационной системы встанут большие чисто технические сложности, считают источники “Ъ” в IT-отрасли.

Собеседник “Ъ” в крупной российской IT-компании полагает, что проблемой станет гармонизация данных ведомств: «Сводить разноформатную информацию ведомств из разрозненных источников — это чудовищный труд для исполнителя». Для того чтобы синхронизировать данные из различных баз, нужно написать конвертеры для IT-систем каждого министерства и ведомства, которые будут передавать информацию в новую систему, это необходимо, чтобы привести разрозненные данные к единому формату и добавить к ним атрибуты, нужные военкоматам, например, воинскую учетную специальность, место прохождения срочной службы и т. д., говорит собеседник “Ъ”, занимающийся цифровизацией одного из силовых ведомств. «Это простая и понятная работа, но она крайне затратна, думаю, что обойдется далеко не в 1 млрд руб.»,— уверен источник.

Из указа президента РФ также следует, что Минобороны, Минцифры и главам субъектов РФ предстоит до 30 декабря 2022 года «обеспечить преобразование» данных о военнообязанных, которые уже содержатся в документах воинского учета военных комиссариатов, в электронно-цифровую форму.

Сейчас в военкоматах личные дела военнообязанных хранятся исключительно в бумажном виде, а базы данных подлежащих мобилизации граждан каждый военкомат формирует самостоятельно без какой-либо централизации, говорит собеседник “Ъ”, занимающийся цифровизацией одного из силовых ведомств.

С учетом того что, по официальным заявлениям Минобороны, мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек и их данные нужно будет оцифровать за месяц, «работа предстоит просто колоссальная», говорит “Ъ” топ-менеджер российской IT-компании, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта.

«Современные OCR (optical character recognition, системы оптического распознавания символов) могут оцифровывать старые и частично поврежденные документы, это уже давно не проблема. Но если в документе утрачена большая часть символов, то данные с него придется вводить в новую систему вручную»,— приводит он пример возможных проблем. Гендиректор Smart Engines (поставляет решения по оцифровке документов) Владимир Арлазаров указывает: «Необходимо быстро найти тысячи сканеров, обучить людей их использовать и научить машины распознавать данные, которые следует внести в электронные системы. Впрочем, это задача масштабная, но решаемая».

«Минцифры сформирует витрины данных ведомств в системе межведомственного электронного взаимодействия, благодаря которым Минобороны будет актуализировать необходимую информацию. Это поможет избежать неточностей в работе военкоматов в рамках весенних и осенних призывов на срочную службу»,— заявили “Ъ” в министерстве.

В Минобороны не ответили на запрос “Ъ”.

Никита Королев