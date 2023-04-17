Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в весенний призыв

Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется уже во время весеннего призыва, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. Позже он уточнил ТАСС, что тестовая рассылка цифровых повесток будет возможна только после принятия соответствующего постановления правительства РФ. Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов и Минцифры говорили, что закон об электронных повестках не затронет текущий весенний призыв.

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуги", через смс-сообщения и в телефонном режиме. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый»,— сказал господин Локтев. Видео его выступления появилось в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва», он ответил на вопросы в пресс-центре «Московского комсомольца».

«Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ»,— прокомментировал позже Максим Локтев.

Внесенные в Госдуму поправки, которыми юридически приравняют электронные повестки в военкоматы к бумажным, не будет распространяться на весенний призыв, заявил 11 апреля господин Картаполов. Глава Минцифры Максут Шадаев 12 апреля заявил, что реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях 11 апреля. 12 апреля закон одобрил Совет федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, 14 апреля.

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. По данным на 15 апреля, повестки получили 52 тыс. призывников.